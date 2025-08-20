Rocío Molina 20 AGO 2025 - 17:54h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y mujer de Víctor Janeiro se ha sometido a una resonancia de pecho que había retrasado por miedo

Beatriz Trapote ha compartido algo muy personal con sus seguidores. La exconcursante de 'Supervivientes' ha vencido un miedo muy grande que tenía y que hace seis meses le hizo darse la vuelta. La mujer de Víctor Janeiro, preocupada, ha acudido a al Hospital de Jerez Puerta del Sur a hacerse una resonancia de pecho y a la espera de los resultados, se ha quedado muy feliz por haber logrado pasar este trance que tanta ansiedad le ha generado.

La periodista se ha visto obligada a no posponer más una prueba necesaria y que cree que podría darle la explicación de una molestia que le apareció tras su última operación de pecho. "Han pasado dos años y medio y creo que tengo un nervio o algo pinzado. Un dolor lateral que me irradia hacia la zona del centro", ha contado.

La resonancia magnética que se ha hecho arrojará luz a este interrogante y lo que es más importante para Beatriz Trapote, la ha pasado el sufrimiento de "40 minutos metida en la máquina y con un ruido horroroso" que la anterior vez no logró aguantar. Preparada para esta ocasión, la exconcursante de 'Supervivientes' ha contado que iba con una pastilla de su casa debajo de la lengua y con una colección de mantras para aguantar los nervios.

"Era la segunda vez que iba a una resonancia para la mama hace seis u ocho meses y fui incapaz. No iba preparada. Visualizaba ese tubo, el ruido, los cascos, boca abajo, me estaba ahogando, en fin...", ha admitido la exconcursante de 'Supervivientes' muy orgullosa del logro de hoy y de haberse hecho este chequeo tan importante y que no tendría que haber retrasado meses.

La mujer de Víctor Janeiro, ganador de 'Pesadilla en el paraíso', ha querido contar cómo ha sido esta experiencia y agradecer al equipo médico el trato y cariño que ha recibido y a sus seguidores el ánimo que le han dado. A ellos les has querido lanzar este mensaje desde primera hora de la mañana: "¡Lo he conseguido! Resonancia de mama hecha. No os he dicho nada porque quería ser valiente y hacerlo y después contarlo que ya lo había hecho", han sido sus primeras palabras tras salir del hospital con los deberes hechos.

Tratando de asimilar lo que ha conseguido y lo mal que lo ha pasado, Beatriz Trapote ahora tiene que esperar estos resultados, aunque espera que el dolor que siente sea por un nervio pinzado. Tras salir del hospital ha acudido también al médico de cabecera a recoger unas analíticas y también se ha llevado otra alegría con los resultados. "Todo perfecto, pero hay que seguir cuidándose", ha expresado después de haber pasado un día duro, pero orgullosa de sí misma.