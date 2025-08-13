Rocío Molina Madrid, 13 AGO 2025 - 12:38h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y el ganador de 'Pesadilla en el paraíso' han sido cómplices en un espectáculo para gastar una broma a Humberto

Víctor Janeiro sorprende a Beatriz Trapote con su confesión sobre la paternidad

Beatriz Trapote y Víctor Janeiro son una pareja unida y que siempre ha derrochado complicidad desde que se conocieran en 2007. La exconcursante de 'Supervivientes' y el ganador de 'Pesadilla en el paraíso' han formado un equipo todoterreno y eso lo han demostrado nuevamente en un espectáculo de humor a la hora de jugarle una broma telefónica a Humberto que ha terminado con enfado del primogénito de los Janeiro.

Ese vínculo tan estrecho que han demostrado tener en los peores momentos, pero también a la hora de vivir el nacimiento de sus tres hijos por fecundación in vitro: Víctor Junior, Oliver y Brenda, ha quedado patente una vez más en el show Misión: Impro-sible de los cómicos Javi Aguilera y Juan Carlos Mení.

El dúo cómico les ha encomendado una misión a la pareja que han superado con nota al lograr asustar a Humberto Janeiro con una llamada en la que uno de los presentadores ha hecho de policía para simular la detención de Víctor tras no llevar los papeles en regla y después ponerse agresivo con las autoridades.

La que contactaba con Humberto Janeiro era Beatriz Trapote que era la que ponía al hijo mayor de Humberto Janeiro y Carmen Bazán en antecedentes: "Estoy, tío un poco preocupada. Víctor se ha puesto como una moto porque resulta que el seguro lo tenía caducado. El policía no te puedes imaginar cómo se ha puesto...", ha sido lo que la exconcursante de 'Supervivientes' acertaba a decir antes de que le quitasen el teléfono.

La broma la ha seguido uno de los humoristas que se ponía en el papel de policía enfadado y no dudaba en saltar contra Humberto por lo que le había hecho su hermano Víctor, haciendo un juego de palabras y frases divertido que hasta el final no se ha destapado. Tanto Beatriz Trapote como Víctor Janeiro han hecho un ejercicio duro de contención para que no se les escaparan las carcajadas en directo.

El cómico en su acting de policía intercalaba frases que el público había escrito previamente que provocaban las risas de todos los asistentes y más aún de la exconcursante de 'Supervivientes' y del ganador de 'Pesadilla en el paraíso'. "Seguramente duerma en el calabozo su hermano", ha sido cómo zanjaba categórico su discusión.

La preocupación de Humberto ha ido en aumento cuando el supuesto agente entraba en escena y cogía el teléfono para hablar con él. "¿Qué necesita usted? Usted tiene que calmarse. Está hablando con un tono...", ha llegado a decir antes de darse cuenta de que estaba siendo víctima de una broma cuando su enfado era cada vez mayor.