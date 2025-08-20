Natalia Sette 20 AGO 2025 - 09:00h.

La protagonista de 'Los Gipsy Kings' desvela por fin que será su segundo bebé junto a su familia

La Rebe se somete a una ecografía 5D y ve la cara de su bebé al detalle

Llega uno de los momentos más esperados para la familia de La Rebe y todos sus seguidores. Después de desvelar uno de los posibles nombres que le pondrían al bebé que viene en camino, la protagonista de los ‘Gipsy Kings’ y su marido, José Navarro, desvelan el sexo de su segundo bebé en un especial ‘gender reveal’ junto a su primer hijo.

La familia Navarro vuelve a su canal ‘Mi embarazo’, disponible en Mediaset Infinity, con uno de sus vídeos más especiales. Tras meses de espera, por fin ha llegado el momento de saber el género del segundo hijo de La Rebe y José. Tras anunciar una importante decisión sobre su parto , la mayor de ‘Los Jiménez’ prepara un bonito y especial ‘gender reveal’ para desvelar el sexo del bebé. “Ay que nervios”, dice entusiasmada La Rebe.

Con los nervios a flor de piel, la familia se reúne en un parque y preparan un escenario idílico para dar la noticia. Solo ellos tres, frente a la cámara y con un lienzo en blanco, La Rebe, José Navarro y José Jr. se muestran ansiosos por compartir con su comunidad este momento tan importante.

La Rebe organiza una revelación de sexo íntima y especial

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ reconoce que vio una idea de ‘gender reveal’ en internet y le encantó la idea. Es por ello que compra un lienzo en blanco y una pintura del color que ha elegido para anunciar el sexo. Cada miembro de la familia pinta su mano y la pone sobre el lienzo dejando una bonita estampa que se completará cuando el bebé nazca y añada su mano también.

La Rebe y José Navarro reaccionan al sexo de su segundo bebé

La Rebe y José Navarro han descubierto el sexo del bebé mucho antes que sus seguidores. Este ‘gender reveal’ es exclusivo para toda su comunidad, por haberlos acompañado en todo el proceso de este segundo embarazo. Aún así, el matrimonio ha contado abiertamente cuáles fueron sus reacciones al enterarse de lo que será el bebé que llegará en unos meses. “No me lo esperaba para nada”, asegura La Rebe, que tuvo sentimientos encontrados al enterarse.

Por otro lado, José Navarro admite que podía intuir que sería y se muestra muy feliz y entusiasmado por la noticia. El pequeño de la familia, José Jr, desvela que al igual que su madre tampoco lo vió venir. “Tampoco se lo esperaba”, dice La Rebe por él

José Jr., hijo mayor de La Rebe, dolido con su madre por no haber tenido ‘gender reveal’

Aunque durante la mayor parte del video se muestran felices, hay un momento en el que José Jr saca su lado más sentimental. El pequeño se entera de que sus padres no hicieron una revelación del sexo antes de que él naciera y se pone triste. “Pero soy tu primer hijo”, le recrimina a su madre. La Rebe intenta suavizar la situación y le explica qué fue lo que hizo cuando se enteró ¡Descubre todos estos momentos dándole play al video!