Iván González, concursante de ‘Supervivientes All Stars’: “Dije que nunca volvería, pero soy nuevo concursante”
El nuevo concursante de ‘Supervivientes All Stars’ reconoce que prometió no volver, pero ha tomado una decisión firme
Esta es la lista oficial de los concursantes de ‘Supervivientes All Stars 2025’
Tras confirmar que Gloria Camila viajará a Honduras, ‘Supervivientes All Stars’ anuncia el nombre de su tercer concursante oficial: ¡Iván González! El influencer, que saltó a la fama tras su paso por ‘Mujeres y hombres y viceversa’, participó en ‘Supervivientes’ y regresa Honduras con un propósito firme.
“Soy uno más de los que dijeron ‘nunca más volveré y soy nuevo concursante”, reconocía él mismo entre risas, pero anunciaba: “Allí me voy”.
El mensaje de Iván González a sus seguidores
Tras admitir que en el pasado dijo que no repetiría aventura, Iván ha lanzando un mensaje a sus seguidores y es que está vez está dispuesto “a darlo todo”. Se siente “fuerte físicamente” pero aún más a nivel mental: “Sé que voy a contar con vuestro apoyo, porque me lo demostráis cada día”, decía agradecido con sus seguidores.
Y precisamente a ellos les lanzaba una petición: “Por favor, cuando esté nominado, cuando esté llorando, diciendo que me quiero ir… realmente, me conocéis, yo no me quiero ir, lo que necesito es vuestro apoyo y que me demostréis ese cariño, que me dé ese subidón”.