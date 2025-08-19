Logo de telecincotelecinco
Iván González, concursante de ‘Supervivientes All Stars’: “Dije que nunca volvería, pero soy nuevo concursante”

Tras confirmar que Gloria Camila viajará a Honduras, ‘Supervivientes All Stars’ anuncia el nombre de su tercer concursante oficial: ¡Iván González! El influencer, que saltó a la fama tras su paso por ‘Mujeres y hombres y viceversa’, participó en ‘Supervivientes’ y regresa Honduras con un propósito firme.

“Soy uno más de los que dijeron ‘nunca más volveré y soy nuevo concursante”, reconocía él mismo entre risas, pero anunciaba: “Allí me voy”.

El mensaje de Iván González a sus seguidores

Tras admitir que en el pasado dijo que no repetiría aventura, Iván ha lanzando un mensaje a sus seguidores y es que está vez está dispuesto “a darlo todo”. Se siente “fuerte físicamente” pero aún más a nivel mental: “Sé que voy a contar con vuestro apoyo, porque me lo demostráis cada día”, decía agradecido con sus seguidores.

Y precisamente a ellos les lanzaba una petición: “Por favor, cuando esté nominado, cuando esté llorando, diciendo que me quiero ir… realmente, me conocéis, yo no me quiero ir, lo que necesito es vuestro apoyo y que me demostréis ese cariño, que me dé ese subidón”.

