Natalia Sette 20 AGO 2025 - 09:10h.

El hijo de la protagonista de 'Los Gipsy Kings' se muestra decepcionado con su madre por no haber organizado un 'gender reveal' para él

La Rebe vive un lacrimógeno momento con su hijo José y desvela su gran miedo

Compartir







La Rebe, José Navarro y José Jr., llegan de nuevo a su canal ‘Mi embarazo', disponible en Mediaset Infinity, con un vídeo muy especial. La familia desvela por fin el sexo de su segundo bebé con un ‘gender reveal’ íntimo y bonito. A pesar del disgusto que se llevó el primer hijo de la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ al enterarse del embarazo, ahora se ve entusiasmado por participar en este momento tan único. No obstante, todo cambia cuando el pequeño descubre que él no tuvo ‘gender reveal’ y se muestra dolido con su madre.

La familia Navarro vive uno de los momentos más especiales de su vida con la llegada del segundo hijo de La Rebe y José Navarro. Sin embargo, la alegría por el esperado ‘gender reveal’ se vio acompañada de un instante de tristeza protagonizado por José Jr., el primogénito del matrimonio. El pequeño no pudo evitar expresar cómo se sintió al descubrir que, en su caso, no hubo una revelación de sexo cuando su madre estuvo embarazada de él. “No hice nada especial”, admite La Rebe

PUEDE INTERESARTE El hijo de La Rebe y José Navarro reaccionan al ver la ecografía 5D

José Jr., que no sabía esta información, se muestra decepcionado. “Pero soy tu primer hijo”, le dice a su madre. El comentario enternece a La Rebe y a José que rápidamente intentan explicarle por qué él no tuvo un momento así. “Estoy triste”, confiesa apenado el pequeño.

La Rebe le explica a su hijo qué hizo cuando se enteró de su género

La reacción de José Jr. llevó a La Rebe a recordar cómo fue el momento en el que se enteró de que su primer bebé era un niño. Con una sonrisa, le explica a su hijo cómo lo vivió entonces: “Me lo dijo la doctora y me puse muy contenta”. Además, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ le cuenta que, para celebrarlo, fue a comprarle un regalo con toda la ilusión nada más salir de la consulta.

PUEDE INTERESARTE La Rebe se sincera sobre sus complejos y aclara cuántos kilos ha engordado en su embarazo

La Rebe y José Navarro desvelan el sexo de su segundo bebé

Tras el emotivo momento con su hijo mayor, la pareja cumple con el objetivo del vídeo: desvelar el sexo de su segundo bebé en un íntimo y original ‘gender reveal’. Con la ayuda de un lienzo en blanco y pintura del color elegido, cada miembro de la familia plasma la huella de su mano, creando una estampa especial que quedará completa cuando el bebé nazca y añada la suya. Una forma diferente de compartir la noticia con todos sus seguidores en su canal de Mediaset Infinity.

PUEDE INTERESARTE José Navarro se sincera con La Rebe sobre su futura paternidad

La Rebe y José Navarro reaccionan al sexo de su segundo bebé

El matrimonio confiesa que se enteró del sexo de su bebé antes de compartirlo con su comunidad. La Rebe reconoce que no se lo esperaba en absoluto y que su reacción estuvo llena de sorpresa y sentimientos encontrados. José Navarro, por su parte, confiesa que lo intuía y que la noticia no hizo más que aumentar la ilusión que siente por la llegada de su segundo hijo.

Con nervios, emoción y también momentos tiernos con su primogénito, la familia Navarro vive una nueva etapa que están compartiendo paso a paso con todos sus seguidores. En este nuevo capítulo de ‘Mi embarazo’ se revela por fin el sexo de su segundo hijo de una forma muy especial ¡No te pierdas nada dándole play al video!