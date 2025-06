Natalia Sette 11 JUN 2025 - 09:10h.

La protagonista de 'Los Gipsy Kings' se sincera sobre la reacción de su hijo José al enterarse que sería hermano mayor

La Rebe se hace el test de embarazo junto a Susi Jiménez, Graciela y Marisol: su reacción al positivo

La Rebe vuelve a su canal ‘Mi embarazo’ para seguir compartiendo con sus seguidores esta dulce etapa que está viviendo. La protagonista de los ‘Gipsy Kings’ anunciaba hace unos días que estaba embarazada de su segundo bebé. Siete años después de haberse convertido en padres, José y La Rebe se embarcan de nuevo en la aventura de la paternidad. Esta vez, convierten a su primer niño en hermano mayor y no se lo ha tomado muy bien. La Rebe desvela el disgusto de su hijo José al descubrir que va a tener un hermano.

El pequeño de La Rebe no estaba preparado para recibir esa gran noticia. La influencer cuenta cómo fue el momento en el que se enteró que iba a ser hermano mayor. “Se puso muy mal”, admite la influencer junto al niño. José padre, que también está presente en el video, cuenta también cómo fue su reacción y que entiende el comportamiento de su hijo porque al igual que él, no se lo esperaba.

Aún así, La Rebe lo pasó bastante mal al ver que su hijo no aceptaba la noticia. "No quería hablar conmigo", afirma. Aunque ahora los tres se toman a risas su reacción, en el momento fue un disgusto ver a su hijo tan mal por saber que se convertiría en hermano mayor.

José, el hijo de La Rebe, cuenta cómo se sintió al enterarse

Después de que su madre contara su perspectiva de la situación, José hijo, de siete años, ha querido contar también cómo lo vivió él. El niño sintió que al tener otro hijo, quedaría apartado de la familia. “Pensé que no me querían”, asegura disgustado. Meses después de enterarse, parece haber asimilado la noticia e incluso le dedica unas bonitas palabras al que será su futuro hermano, aún así, su padre le hace una comprometida pregunta: ¿Prefieres una play 5 o un hermano? "Prefiero una Play", asegura entre risas.

José Navarro reacciona al segundo embarazo de su mujer

La Rebe no ha dudado en compartir también cuál fue la reacción de su marido al saber que sería padre por segunda vez. José admite que no se lo esperaba para nada y que la noticia le pilló por sorpresa. Además, La Rebe le organizó un pequeño detalle para decírselo nada más se bajó del avión para reencontrarse con ella y su familia. Fue tan inesperado para él que incluso pensó que el embarazo era de su suegra y no de su mujer ¡No pierdas todo lo que dijo!

José Navarro, muy enfadado con La Rebe por ocultarle su embarazo

Aunque en el video de la reacción se puede observar una gran sonrisa en la cara de José, la realidad es que después se enfadó bastante con su mujer. La Rebe descubrió que estaba embarazada durante un viaje a Plasencia para visitar a su familia, juntos esperaron impacientes al resultado del test y se volvieron locos al ver que la influencer iba a ser madre por segunda vez. Sin embargo, José estaba en Tenerife en ese momento y La Rebe no quiso decírselo por teléfono. Cuando el marido se enteró que había estado tantos días sin contárselo, no puedo evitar enfardarse con ella.

Este nuevo capítulo de 'Mi embarazo' ha estado lleno de risas y momentos cómplices entre José Navarro, La Rebe y su hijo. La familia cuenta cómo fueron sus reacciones y cómo se sienten ante la idea de dar la bienvenida a la familia a un nuevo miembro ¡No te pierdas este nuevo capítulo cargado de emoción dándole al play!