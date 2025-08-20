Lorena Romera 20 AGO 2025 - 13:19h.

El colaborador ha compartido una llamativa publicación tras salir a la luz los presuntos encuentros de Sofía Suescun y Juan Faro

El nexo entre Kiko Jiménez y Juan Faro, el influencer con el que Sofía Suescun habría estado teniendo citas

Kiko Jiménez ha reaparecido en redes tras salir a la luz la presunta infidelidad de Sofía Suescun con Juan Faro. El influencer lleva días desaparecido; sin publicar nada en sus redes sociales y sin presentarse a su puesto de trabajo como colaborador de 'Fiesta'. Además, el que fuera concursante de 'Supervivientes' tampoco está atendiendo a la prensa. Ahora, ha dado señales de vida a través de Instagram, pronunciándose por primera vez tras la polémica.

Cuando comenzaron las acusaciones de Cristian Suescun, que le acusaba de haber sido infiel a Sofía Suescun "en dos ocasiones" (una en la inauguración de un gimnasio y otra cuando ella participaba en 'Supervivientes All Stars'), el creador de contenido rebajó considerablemente el numero de publicación de stories. Además, en su muro de Instagram llevaba un mes sin postear algo.

Pero fue cuando salió a la luz los presuntos encuentros de la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' con Juan Faro cuando decidió cerrarse en banda y no volver a dar señales de vida de ningún tipo. No ha respondido llamadas de compañeros, no ha atendido a la prensa, no ha acudido a su puesto de trabajo y tampoco estaba actualizando sus redes sociales... Hasta ahora.

Una semana después del escándalo que ha revolucionado a los seguidores de la pareja y que ya ha acaparado todo tipo de titulares y minutos en televisión (hoy, sin ir más lejos, la hija de Maite Galdeano vuelve a ser portada de 'Lecturas'. En esta ocasión, se ofrecen detalles concretos de estas presuntas citas secretas que tenían lugar cuando su pareja estaba en 'Fiesta'), Kiko Jiménez ha reaparecido.

Lo ha hecho enseñando un robot limpiador de piscina. Pero lo llamativo es la frase que utiliza para esta publicidad: "Mi novia le quiere más que a mí". Unas llamativas palabras que llegan en un momento crucial para la pareja, pues se está hablando de que estarían atravesando una severa crisis. "Yo no limpio, tengo estándares", señala el exconcursante de 'Supervivientes', cuyas informaciones en estos últimos días apuntaban a que estaba "destrozado".

Kiko Jiménez confirma que sigue con Sofía Suescun

"Tú solo preocúpate de cómo quieres que lo haga", apunta el colaborador de televisión, hablando de este "mayordomo acuático". Una publicidad que ha pillado por sorpresa a sus seguidores -los hay que celebran que diga "novia" al referirse a Sofía Suescun, pues es una forma de confirmar que siguen juntos a pesar de la tormenta mediática y los que creen que detrás de estas "bromitas" se esconde la verdad- y que, por otro lado, ya cuenta con el me gusta de la ganadora de 'GH' y 'Supervivientes'.