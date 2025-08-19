TardeAR 19 AGO 2025 - 17:25h.

Luis pliego, director de la revista Lecturas, visitaba el plató de ‘Tardar’ para dar todos los detalles de esta exclusiva

Sofía Suescun sorprende con un cambio de look en medio de la polémica con Juan Faro: "Cambios rápidos con vuelta atrás"

‘Tardear’ adelantaba en lo que mañana publicará en exclusiva la revista ‘Lecturas’: cómo y cuándo comenzó la relación secreta entre Sofía Suescun y Juan Faro, el hombre del momento, que habría puesto en jaque su historia con Kiko Jiménez.

El director de la revista, Luis Pliego, se sentó en el plató para despejar las dudas y dar todos los detalles: “Esta historia es real. Tan real que Sofía llegó a plantearse dejar a Kiko”.

¿Cómo empezó todo?

Según explicó Pliego, Sofía y Kiko ya seguían a Juan Faro en redes antes de que entrara en prisión. Cuando él salió, fue Sofía quien dio el primer paso: “Empieza ella a escribirle, de manera insistente”.

La relación pasó pronto de los mensajes a los encuentros personales. El primero, en la casa de Juan, mientras Kiko trabajaba en el programa ‘Fiesta’. “Dejaban la tele puesta para controlar que Kiko seguía en plató”, contó el director de la revista.

Tres meses de encuentros

Las citas se repitieron durante al menos tres meses, casi siempre en sábados en los que Kiko estaba en televisión. Y había pruebas: “He tenido en mis manos pruebas audiovisuales que no dejan lugar a dudas”, aseguró Luis Pliego.

Una historia con final abrupto

Pero no todo fue idílico. Sofía estaba “locamente prendada”, sin embargo, fue Juan quien frenó la relación: “Él se definía como un alma libre. Fue Juan quien bloqueó a Sofía en redes… por pesada”.

La reacción de Kiko Jiménez

La exclusiva no tardó en estallar en casa de los protagonistas. Sofía decidió confesárselo a Kiko antes de que se filtrara: “Si no hubiera salido publicado, no se lo habría contado”, matizó Pliego.

La reacción de Kiko, lejos de ser la de una pareja abierta, fue de auténtica decepción: “Tuvieron una gran bronca. Se sintió terriblemente traicionado porque mientras él trabajaba, Sofía estaba con otro”.

Juan faro entra en directo en 'Tardear': "No voy a mentir"

Poco después, ‘Tardear’ conseguía contactar en directo con Juan Faro, que comentaba la exclusiva que mañana destallará la revista 'Lecturas'. Lejos de perder la calma, Faro se mostró sereno y filosófico. No quiso confirmar los hechos, pero matizaba algo importante: “Yo nunca voy a confirmar. Pero, por mi bien y mi reputaci�ón, jamás voy a mentir, pero tampoco voy a afirmar nada”.