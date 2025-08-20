El actor fue conocido por su papel en la versión 'live action' de 'Lilo & Stitch', donde encarna al entrañable personaje del "hombre del helado"

Muere David Hekili Kenui Bell, actor hawaiano de 'Lilo y Stitch', a los 46 años

Más de dos meses después de la inesperada muerte de David Hekili Kenui Bell, el actor hawaiano de 'Lilo & Stitch' a los 46 años, ha salido a la luz su autopsia.

Bell falleció el pasado 12 de junio y, según el informe forense emitido por el Departamento de Policía de Hawái, y tal y como recoge ahora la revista 'People', su deceso fue consecuencia de múltiples complicaciones de salud.

El informe forense detalla cuatro diagnósticos principales que contribuyeron a que perdiera la vida: insuficiencia respiratoria aguda, sepsis, enfermedad cardíaca hipertensiva y obesidad mórbida.

Además, se han identificado condiciones adicionales como dermatitis por estasis -una afección de la piel causada por una mala circulación sanguínea en las pierna- y edema -hinchazón que ocurre cuando el líquido se acumula en los tejidos de las extremidades inferiores-, ambas relacionadas con la circulación sanguínea deficiente.

El informe de la autopsia también indica que se realizaron intervenciones médicas para intentar reanimarle, sin éxito, así como que utilizaron parches de desfibrilador externo automático en el tórax de Bell, una vía aérea en la boca, un tensiómetro en el brazo derecho, una vía intravenosa en el brazo izquierdo y una aguja intraósea en la parte inferior de la pierna izquierda.

Los análisis toxicológicos realizados no detectaron la presencia de drogas o alcohol en niveles significativos en el sistema de Bell en el momento de su muerte. Esto sugiere que su fallecimiento fue consecuencia de problemas de salud preexistentes y no de sustancias externas. El informe se realizó el 19 de junio y se completó el 10 de julio, según informa el medio estadounidense.

Sobre el actor

David Hekili Kenui Bell era conocido por su participación en la película de 'live action' de 'Lilo & Stitch', donde interpreta a un querido personaje local conocido como el "hombre del shave ice", un papel breve pero memorable que conquistó a muchos espectadores al aparecer en varias escenas, siempre intentando disfrutar de un helado, pero algo o alguien siempre interrumpe su momento, haciendo que se le caiga. Esta fue su primera aparición cinematográfica importante.

Además, apareció en series de televisión como 'Hawaii Five-0' y 'Magnum P.I.', y realizó trabajos de voz en off, incluyendo anuncios en el Aeropuerto de Kona.

Fue su hermana, Jalene Kanani Bell, quien confirmó su muerte en una emotiva publicación en Facebook, describiéndolo como un hombre "generoso, talentoso y brillante".