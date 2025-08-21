Ana Carrillo 21 AGO 2025 - 08:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha revelado el motivo por el que sus amigas del pueblo no quisieron mantenerla en su grupo

Andrea Gasca, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ha compartido con sus seguidores de Instagram una opinión que sabe que no es popular: no le gustan las fiestas de las pueblos. La razón reside es que cree que en ese ambiente la presión del grupo es más fuerte que nunca y una mala experiencia en la adolescencia le hizo perder a su grupo de amigas, tal y como ha explicado en sus stories.

"A mí el ambiente de estar bebiendo desde primera hora de la mañana y el exceso no me gusta, es una vibra que no va conmigo y lo he vivido durante toda mi vida porque durante toda mi infancia, hasta los 17 años o así estuve todos los veranos yendo a un pueblo de Zaragoza y la verdad que iba porque me llevaban porque a esa edad yo no era consciente de donde me gustaba estar, pero sentía que no estaba del todo cómoda", ha comenzado relatando la exnovia de Ismael Nicolás en sus stories.

La razón por la que no estaba cómoda es porque sus amigas del pueblo fumaban, bebían y estaban todo el día de fiesta, que era algo que "nunca" le ha gustado a la creadora de contenido, que no tiene "un buen recuerdo" de aquellas semanas de verano de su adolescencia porque se sentía "la marginada del pueblo" por no querer fumar ni beber alcohol: "Pero no me arrepiento porque toda esa gente se ha quedado con vicios y yo no".

Andrea Gasca, sobre la ruptura con su grupo de amigas: "Me ha parecido bien compartirlo por si alguien también está en la misma situación"

"Me quedé sin amigas por ser la rarita que no quería hacer lo que todos los demás consideraban guay y ya no volví nunca más por allí. Me dolió que las que habían sido mis amigas muchos años me dieran de lado por algo así. Nunca lo había contado hasta hoy básicamente porque hice mi vida y nunca más pensé en cómo pudo afectarme pero me ha parecido bien compartirlo por si alguien también está en la misma situación", ha contado Andrea Gasca, que ha terminado dándole un consejo a sus seguidores: "Nunca tienes que moldearte para encajar en un sitio, siempre llegan cosas mejores".