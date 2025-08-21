Natalia Sette 21 AGO 2025 - 09:00h.

Los exconcursantes de 'Gran Hermano' explican por qué se han tatuado juntos tras su romántico viaje

Violeta Crespo y Edi Insua hacen una escapada romántica a Mallorca y tienen varios incidentes

Edi Insua y Violeta Crespo han vuelto a demostrar que su relación atraviesa un momento muy especial. Después de unos meses llenos de altibajos y de una escapada a Mallorca que les ayudó a reconectar, los exconcursantes de ‘Gran Hermano' han dado un paso más en su historia de amor. Los influencer se hacen un tatuaje juntos y explican el profundo significado con total sinceridad a todos sus seguidores.

“Hemos tenido la brillante idea de tatuarnos juntos”, confiesa entre risas Edi. El viaje a Mallorca está a punto de llegar a su fin y la pareja quiere inmortalizarlo de alguna forma. Para ellos, esta escapada ha sido un antes y un después en su relación que se ha visto afectada últimamente por la falta de tiempo. “Necesitábamos conectar de nuevo”, asegura la toledana. Y qué mejor forma de sentirse unidos que haciendo un tatuaje juntos.

No es el primer tatuaje que se hacen los tortolitos. Al salir de ‘Gran Hermano’, decidieron hacerse un tatuaje en honor al programa para oficializar su relación. Aún así, este tatuaje conjunto va mucho más allá y tiene un significado más intenso. “Si el día de mañana nos arrepentimos, se borra”, afirma el gallego previniendo la lluvia de comentarios que les llegaran al respecto.

Edi Insua y Violeta Crespo explican el profundo significado del tatuaje

El significado del tatuaje puede ser algo controversial y por eso la pareja ha querido dejar claro que no se trata de un gesto de posesión, sino de amor y compromiso. “No nos llaméis posesivos”, recalca Violeta, consciente de las críticas que a menudo reciben las parejas que deciden hacerse tatuajes conjuntos. Para ellos, este paso va mucho más allá de lo superficial y está cargado de simbolismo.

“Esto es un impulso para estar mejor que nunca”, explica el gallego, que reconoce que ha sido una manera de recordar que, pese a las discusiones y altibajos, siempre consiguen volver a estar bien. Ambos coinciden en que este tatuaje representa una nueva etapa en su relación, marcada por las ganas de seguir creciendo juntos.

Violeta Crespo y Edi Insua siguen disfrutando de sus últimos días de viaje a Mallorca. La pareja se enfrenta a un gran reto: hacer parasailing. Por tanto, además de hacerse el tatuaje y explicar el significado, los exconcursantes de ‘Gran hermano’ se enfrentan a las alturas y enseñan las increíbles vistas ¡No te pierdas nada dándole click al video!