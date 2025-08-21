TardeAR 21 AGO 2025 - 17:57h.

La presentadora de Telecinco está disfrutando con varios amigos en un picnic acuático

Exclusiva | Así son las fotos sin retocar del posado veraniego tan criticado de Terelu Campos

Compartir







La presentadora y colaboradora de Telecinco continúa su verano y ahora nos ha sorprendido con algo nunca visto. La hija de María Teresa Campos ha organizado un picnic acuático en sus vacaciones. 'TardeAR' ha traído las imágenes en exclusiva y los colaboradores del programa no han podido evitar comentarlas.

Terelu ha alquilado una zodiac llamada 'Roncito' y se la ha podido ver disfrutando del buen tiempo con varios amigos en las aguas del Mediterráneo. A la mayor de las Campos se la ha podido ver muy feliz mientras estaba a remojo en el mar, con patatas fritas y unas cuantas bebidas para refrescarse y soportar el calor.

La hija de María Teresa Campos se ha atrevido a hacer hasta aquagym junto con el resto de sus compañeros justo al lado de la zodiac en la que habían llegado al lugar. Sin duda, Terelu está pasándoselo mejor que nunca después de haber concursado en 'Supervivientes 2025'.

El esfuerzo del deporte la ha dejado agotada, por lo que ha optado a seguir refrescándose en el barco alquilado. Después de una larga jornada nadando en las cristalinas aguas, la presentadora se ha dado un buen banquete para llenar el estómago.