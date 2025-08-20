TardeAR 20 AGO 2025 - 19:31h.

La colaboradora de ‘Tardear’ destaca que la vocación de su hija “nace desde las ganas de ayudar, no desde la ambición”

'Tardear’ vivió este martes un momento muy especial cuando Mónica Hoyos reaccionó a los vídeos viralesl de su hija Luna, que con apenas 21 años está triunfando en TikTok gracias a sus reflexiones sobre política.

Visiblemente orgullosa, la colaboradora no pudo contener la emoción: “No voy a llorar, pero casi, qué orgullo. Lo mejor que he hecho en mi vida es criar a Luna con amor, con cariño y con su padre siempre presente”.

Hoyos destacó que la vocación de su hija “nace desde las ganas de ayudar, no desde la ambición”, y aseguró que nunca le ha presionado para seguir un camino concreto: “Jamás le he dicho ‘estudia’ o ‘lee un libro’, lo ha hecho sola porque le apasiona. Eso es lo que me emociona, que su vocación es real”.

Durante la charla, Mónica sorprendió al lanzar una declaración que generó sonrisas en el plató: “Yo veo a Luna como presidenta del Gobierno”. Una afirmación que provocó la complicidad de sus compañeros, que celebraron tanto la pasión de la joven por la política como el orgullo de su madre.

La hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos rechazó 'Supervivientes'

La colaboradora también contó que a su hija le han ofrecido participar en realities como ‘Supervivientes’, aunque ella lo ha rechazado: “Ha dicho que no porque le gusta la política, tiene vocación y está centrada en eso”. Eso sí, Hoyos reconoció entre risas que a ella misma le encantaría concursar de nuevo en el formato: “Yo estaría todos los años ahí si pudiera, hasta gratis”.

Además, reveló que tanto ella como Carlos Lozano, padre de Luna, han estado muy presentes en la crianza de la joven: “Carlos es un gran comunicador y le da muchos consejos. Yo me aplaudo a mí misma porque lo mejor que he hecho ha sido criarla así, con equilibrio”.