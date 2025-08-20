Pedro Jiménez 20 AGO 2025 - 17:55h.

Se trata de un material audiovisual que Luis Pliego, director de Lecturas, ha desvelado en exclusiva en 'Tardear'

Cómo y cuándo se conocieron Sofía Suescun y Juan Faro: en exclusiva, todos los detalles

Este martes, en el plató de 'Tardear', se destapaba la "caja de los truenos". Al menos, así lo ha descrito este miércoles Verónica Dulanto en el programa de Telecinco. Y es que sin duda, la relación secreta que mantendrían Sofía Suescun y Juan Faro está dando mucho de qué hablar en estas últimas semanas. Una relación secreta de la que el propio Juan Faro no se atrevía a mojarse cuando el programa le llamaba en pleno directo este mismo martes.

Pues bien, este miércoles, Luis Pliego, director de la revista Lecturas, ha aportado las pruebas audiovisuales definitivas de las citas entre Sofía Suescun y Juan Faro que confirman esta supuesta relación. Nuevos y sorprendentes datos que hacen temblar los cimientos de una de las relaciones más mediáticas y televisivas de los últimos tiempos.

Y llegaba el momento de la verdad. Luis Pliego señalaba que, tras un mensaje que había recibido de sus abogados, tan solo una persona podía ver esas pruebas. El director de la revista Lecturas escogía a Marta López y la colaboradora de 'Tardear' se dirigía a un maletín que se encontraba en el centro del plató para ver esas pruebas y reaccionar al respecto.

La reacción de Marta López al ver las pruebas

"Pobrecito", señalaba una Marta que no daba crédito ante lo que acababa de ver. "Todo esto confirma lo que ha dicho Luis Pliego. De hecho, creo que ha sido muy generoso con ambos (Kiko y Sofía), muy suave dando titulares... creo que se podría hacer más daño. Ha habido una traición, a no ser que ellos tengan un pacto. Las pruebas no dejan duda, han tenido un romance", ha añadido la colaboradora.

"Si Juan hubiese querido, es muy probable que hoy Sofía fuese la novia de Juan", ha dicho Luis Pliego, de manera muy contundente y muy seguro con su información.