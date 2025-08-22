Alberto Samperio 22 AGO 2025 - 19:31h.

Carmen Borrego, José María Almoguera y María Sánchez "la jerezana" han visitado los lugares en los que las Campos crecieron

Carmen Borrego explica por qué se lleva mejor con María ‘la Jerezana’ que con Paola Olmedo: “Me sacó de la relación”

'TardeAR' ha estrenado una sección única dirigida por Carmen Borrego, el 'Borre Films'. La menor de las Campos se ha puesto manos a la obra y se ha convertido en la directora de su propio reportaje que ha protagonizado junto a su hijo José María Almoguera y su nuera María Sánchez "la jerezana".

Este viernes 22 de agosto se han podido visualizar los tres primeros capítulos de este reportaje familiar titulado 'El tour de los Campos'. La hija de María Teresa, José María y la exconcursante de GH 12+1 han recorrido distintos lugares de la ciudad de Málaga.

El primer sitio que han visitado ha sido un restaurante en el que tanto Terelu Campos como Carmen Borrego frecuentaban cuando eran adolescentes. "De jóvenes tu tía y yo veníamos a las verbenas del club", le ha confesado Carmen a su hijo José María.

Tras esto, Borrego le ha comentado a su nuera que se hubiese llevado bien con María Teresa Campos: "A mi madre le hubiera encantado. Hubiese dicho 'menuda andaluza con esa cara que tienes que no se puede aguantar". Otro de los sitios que han visitado es el hotel desde donde ven las procesiones de Semana Santa.

Durante el reportaje también han sonado campanas de boda cuando la menor de las Campos les ha llevado a ver la iglesia donde María Teresa se casó. Carmen les ha dicho a María y a su hijo que quiere verlos casarse en esa misma iglesia: "Me gustaría veros salir a vosotros".

La pareja ha alucinado cuando Carmen les ha comentado una posible ceremonia. "Frena un poco, no te vengas arriba", le ha señalado su hijo José María. "La jerezana" se ha comenzado a reír: "Es una simulación". Por último, han ido a la casa familiar de las Campos en Málaga.

La llamada de Carmen Borrego tras estrenarse su reportaje

Tras estrenarse los tres primeros capítulos de 'Borre Films', José María Almoguera ha llamado a su madre desde el plató de 'TardeAR'. Carmen ha revelado que trabajar con su hijo ha sido una experiencia muy buena, sobre todo porque recorrieron los sitios de Málaga más importantes para ellos.

"Me ha encantado trabajar con mi hijo y sobre todo en Málaga porque es la ciudad donde yo nací y donde está toda mi familia. Poder recordar con mi hijo tantas cosas bonitas... Es que siempre recordamos lo malo y recordar a veces lo bonito y lo bueno te hace mucha ilusión. Tengo que deciros que me emocioné en algunos momentos", ha señalado Borrego.