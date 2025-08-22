TardeAR 22 AGO 2025 - 18:19h.

El exfutbolista ha subido fotos en su pueblo, Navalacruz, cuando en realidad se encuentra en Conil de la Frontera

La reacción de Iker Casillas a las pullas de sus supuestas 'ex': "No está preocupado"

Iker Casillas ha sido sin duda el protagonista del verano después de todas las supuestas amigas que han hablado sobre posibles "affaires" con el exfutbolista en los medios de comunicación. Juliana Pantoja, Isabella Ricardo Benito, Claudia Bavel y Sandra Madoc han sido algunas de las mujeres que se han pronunciado sobre esto.

Sin embargo, el exportero ha decidido apartarse de todo este revuelo mediático y ha decidido despistar a la prensa del corazón. Casillas no ha parado de subir a sus redes sociales fotografías de su pueblo Navalacruz, Ávila. Vídeos de fiestas patronales, preparando una gran paella, posando en el cartel del municipio...

Lo que no sabe el exfutbolista es que ha sido captado disfrutando del verano en Conil de la Frontera, en Cádiz. 'TardeAR' ha mostrado las imágenes en exclusiva en donde Iker estaba viendo el atardecer en un chiringuito de playa hablando con la actriz Raquel Guerrero y en buena compañía con una joven rubia.

Por lo que parece el exportero estaría jugando al despiste para que no le sigan los paparazzis ni los medios de comunicación. El paparazzi Tino Torrubiano ha conectado con el programa para contar todos los detalles sobre las fotografías que le ha hecho a Casillas.

"Él llegó el lunes pasado y las fotografías son de este martes al atardecer. Ahí se le ve con un grupo de amigos y está pasando la tarde viendo ese atardecer tan maravilloso. Yo no sé cómo puede hacer eso. Él a lo mejor se cree que con eso tiene cierta privacidad pero eso no ha sido así", ha señalado el paparazzi.