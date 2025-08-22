TardeAR 22 AGO 2025 - 17:44h.

Makoke rompe su silencio y explica el motivo por el que ha cancelado su boda con Gonzalo

Apenas 22 días antes del ‘sí, quiero’, Makoke sorprendía a todos cancelando su esperada boda con Gonzalo. La noticia saltaba como exclusiva en ‘Tardear’, después de semanas de rumores sobre el pasado del empresario, acusaciones de haber pasado una noche en un calabozo e intentos de flirteo con mujeres conocidas del panorama televisivo.

Aunque en su día Makoke zanjó tajante que no anularía el enlace. “Conozco a mi novio perfectamente”, defendía. La cancelación terminó siendo oficial. Primero con un comunicado en el que hablaba de problemas de salud de un familiar cercano, luego con una versión más breve que alimentó todavía más el misterio.

Marta López da la cara

En medio del revuelo, Marta López, amiga íntima de la colaboradora y una de las pocas invitadas a la boda, aclaraba en ‘Tardear’ que la decisión no es una ruptura, sino un aplazamiento obligado:

“Está pasando una situación complicada. Se cancela, pero se pospone. Es por un motivo estrictamente médico, de alguien muy cercano a Makoke. Nada que ver con la pareja”.

La colaboradora insistió en que la pareja está “superenamorada” y que Gonzalo se está portando “fenomenal” en este momento delicado: “Si os hubiera pasado a cualquiera de vosotros, también hubierais cancelado la boda”.

Rumores y desmentidos

Los colaboradores recordaron que en ‘Fiesta’ se habían destapado informaciones comprometidas sobre Gonzalo, que incluso podrían rozar el chantaje. Marta lo desmintió de plano:

“Hay alguien de la anterior vida de Gonzalo que va malmetiendo, pero no tiene nada que ver. Gonzalo no ha cometido ningún delito. Lo único real es la enfermedad de un familiar”.

Una pareja que sigue adelante

A pesar de las dudas y las especulaciones, la conclusión de Marta López fue clara: “Makoke y Gonzalo están más unidos que nunca. No juegan con la salud de un tercero. Son una pareja feliz y con futuro”.

Así, aunque el enlace no se celebrará en la fecha prevista, Marta dejó la puerta abierta a que tarde o temprano Makoke y Gonzalo pasen por el altar. Mientras tanto, piden respeto y discreción en uno de los momentos más delicados para la colaboradora.