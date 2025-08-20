Alberto Samperio 20 AGO 2025 - 15:26h.

Las amigas de Iker Casillas, Juliana Pantoja e Isabella, se han puesto en pie de guerra por una supuesta suplantación de identidad

Exclusiva | La supuesta 'novia oficial' de Iker Casillas asegura en directo que están suplantando su identidad: "Sé quién ha sido"

Dos supuestas amigas de Iker Casillas están protagonizando un enfrentamiento televisivo después de una presunta suplantación de identidad. Isabella, una de las amigas del exfutbolista, ha acusado a Juliana Pantoja de suplantarle su identidad.

La información llegaba ayer a la redacción de 'Vamos a ver', pero ahora el programa ha podido hablar con ella para saber todo lo que está ocurriendo. "Esa persona ya está denunciada, ahora se le agrega un delito más que es la suplantación de identidad. Tengo capturas donde ella menciona que esto era lo que quería hacer desde un principio. En sus planes estaba coger la fama de Iker y volverse famosa ella", ha señalado Isabella.

"Supuestamente soy su agresora, su examiga, el día que yo decido sacar a Juliana del grupo de amigos que estábamos compartiendo en Cartagena con Iker, ella se enloquece, lo que quiere es que Iker me saque de Instagram y no tenga más conversación conmigo", ha comentado después la amiga del exportero.

Isabella también ha indicado que Iker Casillas no quería nada con ella cuando los tres estaban juntos en Cartagena: "Yo le tomo las fotos a ella con Iker y le dije 'ojo con lo que vas a hacer'. Estuvimos con Iker la primera noche y a Juliana se le salían las tetas del vestido y él mismo le dijo: 'Juliana no te quiero ver absolutamente nada, súbete eso".

Juliana se defiende de las acusaciones: "Está mintiendo y manipulando"

Juliana Pantoja ha sido clara y concisa y ha negado las declaraciones de Isabella: "No voy a aceptar que me culpen de acciones que no me pertenecen. Quien está mintiendo y manipulando es ella. Ella está detrás de todas las injurias, calumnias y montajes para dejarme malparada desde que me ha agredido".

Esta otra amiga de Iker ha confesado que tiene a Isabella denunciada: "Yo ya le tengo proceso abierto a esta señora. También dijo que yo perseguí a Iker por todo Cartagena, cuando eso es mentira, yo me lo encontré después con sus ubicaciones que él me enviaba".

