La influencer quiere volver a la televisión y ha tomado una decisión en firme tras su reciente paso por 'Supervivientes'

Laura Matamoros ha hablado de su futuro en televisión y ha sorprendido a sus seguidores con la decisión en firme que ha tomado. La ganadora de ‘GH VIP’, que estuvo participando en ‘Supervivientes’ por segunda vez hace apenas un año, se ha sincerado sobre sus planes profesionales a corto a plazo, reflexionando por primera vez sobre el difícil momento que ha atravesado en los últimos meses por su rol de influencer.

Han sido sus seguidores, que ya son casi un millón en Instagram, los que le han notado algo ausente y desconectada, comparándolo con lo que ella solía compartir de algún tiempo para atrás. La propia Laura lo ha confirmado. Aunque dice que no ha “desaparecido” como tal, pues ha seguido publicando cosas, sí que ha hablado por primera vez de que ha llegado a sentir como si no encajase.

“Me he visto muy fuera del mundo Instagram. Dejó de ser para mí, lo que fue en un pasado… en el que me daba igual exponerme a cualquier hora y vender una vida, que no es que no fuese real, pero sí era una vida que me tenía absorbida… Solo pensaba en crear contenido”, cuenta Laura Matamoros, que ha pasado por esto aun considerándose “mucho más natural y relajada” que otras compañeras del sector.

Llega, incluso, a definirlo como como “más dejada en el aspecto de trabajar el feed o los looks o el contenido”. El caso es que hubo un momento en el que la sobrina de Mar Flores dejó de “discernir entre lo normal y lo que no lo era”. Aunque es consciente de que es su “trabajo” y que se “debe a ello” (“en concreto, a vosotros”, apunta), ha llegado ese punto en el que la creadora de contenido ha establecido ciertos límites.

“He puesto en balance a ciertos aspectos de mi vida y siempre ha ganado mi espacio y mi privacidad, también la de mis hijos. Es verdad que creo que no tiene nada que ver nacer ya en un ambiente público y estar expuesto desde pequeño, a alguien que no lo ha vivido así y ahora se expongan porque así lo consideran”, reflexiona.

Sea como fuere, Laura Matamoros siente “pereza” y no quiere estar “transmitiendo las 24 horas su vida”. Pero tiene otra alternativa con la que podría encontrar la solución para no ‘desatender’ las necesidades de su público: “Mejor que me graben y así no se pierden nada”. Y es que la hermana de Diego y Anita Matamoros ha hablado de su última experiencia en un reality de televisión. En ‘Supervivientes’, concretamente.

Una experiencia que le ha removido y que, desde que llegó a su final, le ha tenido reflexionando sobre sus siguientes pasos profesionales. Lo que ha sorprendido a sus seguidores es que la joven no descarta la televisión enrte sus planes de futuro. Es más, la influencer cree que es “hora de volver” a poner a prueba esa faceta suya.

“Desde hace más de un año, que salí de ‘Supervivientes’, he estado pensando en qué tipo de proyectos me gustaría estar y no ir por inercia en muchos sentidos… Ahora, pasado un año, y pensando más en mí, ya no tengo esa vulnerabilidad con la que me he visto esta última vez. Creo que es hora de volver”, señala Laura Matamoros, hablando de su futuro en televisión.