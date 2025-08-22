Lorena Romera 22 AGO 2025 - 10:00h.

La colaboradora aclara en qué punto está la relación con Gonzalo tras salir a la luz que ha cancelado el enlace

Makoke cancela su boda con Gonzalo un mes antes de su celebración

Makoke ha cancelado su boda con Gonzalo. La noticia saltaba en 'TardeAR' de última hora y llegaba días después de que saliera a la luz el desconocido pasado de su futuro marido, que ha pasado una noche en el calabozo. Tras estas especulaciones, la exconcursante de 'Supervivientes' y colaboradora de televisión ha roto su silencio y ha explicado el motivo por el que ha cancelado el enlace, que se iba a celebrar el próximo mes de septiembre.

Cuando se publicaba la información sobre el pasado de Gonzalo, que, según Aurelio Manzano, ha pasado, "al menos, una noche en el calabozo", la madre de Javier Tudela y Anita Matamoros lo tenía claro: "No voy a hablar de este tema, no me concierne a mí. Estoy muy tranquila. Sé con quien me caso, conozco a mi novio perfectamente".

Además, la televisiva aseguraba conocer al dedillo de lo que se está hablando. "Sé de qué estás hablando y no tiene ninguna importancia", expresaba. Y, en ese momento, lo tenía más que claro: "Yo no voy a anular la boda, vamos... Me tienen que matar". Sin embargo, cinco días después de estar declaraciones públicas, Makoke ha cancelado su 'sí, quiero' con Gonzalo.

Tras el revuelo mediático al conocerse en exclusiva la noticia en 'TardeAR', la que fuera concursante de 'Supervivientes' se ha pronunciado a través de Instagram para aclarar el motivo por el que no hay boda. "La boda no se cancela, se pospone. El motivo es familiar y de salud", ha señalado la colaboradora de televisión, que ha apuntado a un "familiar muy cercano". De ahí que haya pedido "respeto" en estos momentos tan delicados.

"Lo estamos pasando muy mal"

"Lo estamos pasando muy mal", reconoce. Aun así, la pareja sigue unida y fuerte y no existe ninguna crisis. "Gonzalo, mi familia y yo estamos más unidos que nunca", aclara Makoke, despejando las dudas y desmintiendo los rumores que apuntaban a una posible ruptura sentimental como el motivo de la cancelación de la boda, que se iba a celebrar el próximo mes de septiembre.