Los colaboradores de ‘Tardear’ han especulado con los posibles motivos de la anulación

Antes de terminar la emisión, ‘Tardear’ anunciaba una noticia bomba. El programa ha adelantado en exclusiva que Makoke y su pareja, Gonzalo, han decidido cancelar la boda que tenían prevista para celebrarse el próximo mes de septiembre.

El programa ha podido hablar con personas del entorno de la pareja: “Gonzalo y Makoke ya no se casan, está todo cancelado”.

Por el momento no han trascendido los motivos de la ruptura, aunque en el plató se especuló con que podría estar relacionado con comentarios surgidos recientemente sobre la vida pasada de Gonzalo, que habrían incomodado a la colaboradora.

En programas anteriores, la propia Makoke había manifestado que conocía todos los aspectos del pasado de su pareja, mostrándose segura y enamorada.

La noticia ha causado sorpresa entre los colaboradores, que destacaron lo feliz que se había mostrado Makoke en las últimas semanas mientras preparaba el enlace.

Marta López, invitada en plató, confesó sentirse especialmente apenada: “Me parece una noticia súper triste, nunca la había visto tan feliz ni tan enamorada”.

'Tardear' ha adelantado que mañana viernes ofrecerá más detalles sobre los motivos de esta inesperada cancelación, que sin duda supone un duro golpe para la pareja y para todos los que ya esperaban el enlace.