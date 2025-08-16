La reacción de Makoke al destaparse, 27 días antes de su boda, que su novio Gonzalo ha pasado una noche en el calabozo
Aurelio Manzano desvela que el futuro marido de Makoke ha pasado, al menos, una noche en el calabozo
Anita Matamoros presume del regalo valorado en 1.000 euros que le ha hecho Makoke: "Me he enamorado"
Makoke regresa a 'Fiesta' tras disfrutar de unas vacaciones junto a su prometido Gonzalo. La pareja se va a casar en menos de un mes (concretamente, la boda será el próximo 12 de septiembre ante 130 invitados), pero el programa se ha visto en la obligación de destapar una información comprometida sobre el novio de Makoke. ¿Cómo reaccionará cuando descubra, en pleno directo, de qué se trata? Aurelio Manzano tiene todos los detalles.
"Vamos a dar una información que no es muy buena", comienza a decir el periodista y colaborador del programa, "es una información muy delicada. Tiene que ver con tu futuro marido porque hay dos cosas, pero sobre todo, una que no te va a gustar. Tu chico, al menos una noche, ha estado en un calabozo", destapa Aurelio Manzano. Rápidamente, Makoke no tarda en reaccionar y estas son sus palabras al respecto cuando Aurelio suelta la bomba.
Makoke reacciona al salir a la luz el pasado su novio Gonzalo
"No voy a hablar de ese tema, no me concierne a mí. Estoy super tranquila, sé con quién me caso. Me da exactamente igual lo que se diga. Conozco a mi novio perfectamente, sé de qué estás hablando y no tiene ninguna importancia", son sus primeras palabras. Pero lejos de quedarse aquí la cosa, hay más datos y más informaciones en torno al futuro marido de Makoke. ¿Pondrá todo esto en peligro su inminente boda, que tiene previsto celebrarse en veintisiete días?
Makoke parece tener las cosas claras: "Yo no voy a anular la boda, vamos... me tienen que matar". "Entiendo que se le dé bombo, pero no hay más. Entiendo que le estéis dando bombo, pero que no da para más la cosa. No me altera en absoluto. Se est�á intentando empañar la boda, me parece de muy mal gusto. No me lo va a empañar eso ni cinco informaciones como esas. Sé cómo han sucedido las cosas. Estoy súper tranquila y él está súper tranquilo. No hay nada que esconder", añade.
Aurelio Manzano da algunos detalles más y habla de "problemas que ha tenido con sus exparejas" y eso fue lo que le llevó a pasar una noche en el calabozo. La fecha de esta detención sería en torno al 20 de septiembre de 2024. "No ha cometido ningún delito, para mí eso es lo importante", le defiende Makoke. "No me importa lo que digan, me importa lo que conozco. No tengo nada que temer. Mi familia lo sabe. Fue una tontería".
La cuestión es que Makoke es conocedora de esta noticia porque aparece en las pruebas gráficas que se muestran a los colaboradores del programa (son unas fotos en las que Gonzalo sale del calabozo). La exparticipante de 'Supervivientes 2025' quiere pasar página y no darle más bombo a este asunto que, para ella, "no tiene importancia" y, además, no hay ninguna sentencia condenatoria contra Gonzalo. Pero sus compañeros se muestran interesados y quieren llegar al fondo de la cuestión y descubrir por que su futuro marido fue detenido durante horas.