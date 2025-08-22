Tras semanas de numerosos abusos físicos el límite de Raphael Graven había llegado y así se lo hizo saber a su madre

La autopsia del 'streamer' Raphael Graven, que murió durante un directo, descarta la "intervención de terceros"

Compartir







La muerte del ‘streamer’ francés Raphael Graven en directo a través de la plataforma Kick y después de semanas de vejaciones emitidas en redes por unos cuantos ‘likes’ ha suscitado un gran debate público sobre el límite de este tipo de emisiones y su contenido. “Hola, mamá, qué tal, estoy jodido hasta la muerte con el juego, esto va demasiado lejos” fueron sus últimas palabras poco antes de fallecer.

La Justicia francesa ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias en que se produjo la muerte un ‘influencer’ y pese a que la autopsia ha revelado recientemente que no hubo implicaciones de terceros, se sigue averiguando hasta qué punto las personas que le realizaban las vejaciones en directo tienen algún tipo de participación en el suceso.

PUEDE INTERESARTE Dos influencers, a punto de morir cuando un coche se estrelló contra el restaurante donde probaban comida

El exmilitar Raphael Graven de 46 años , conocido en redes como Jean Pormanove, antes de morir mientras otros los veían pasó 10 días encerrado en su casa y emitiendo una señal en directo las 24 horas del día mientras otros ‘streamers’ le insultaban, pegaban y realizaban numerosos abusos físicos, pero su límite había llegado y así se lo hizo saber a su madre.

“Hola, mamá, qué tal, estoy jodido hasta la muerte con el juego, esto va demasiado lejos. Tengo la sensación de estar secuestrado en su idea de mierda, estoy harto, quiero irme”, como recoge El País.

Pocas horas después de esas últimas palabras a su madre, Raphael Graven se acostó y murió mientras sus seguidores lo veían en directo hasta que uno de ellos se dio cuenta de que ya no respiraba.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La plataforma Kick asegura estar “profundamente entristecida”

El Gobierno de Francia se puso en contacto con los responsables de la plataforma Kick para obtener una explicación sobre su inacción después de que el 'streamer' fuera "humillado y abusado durante meses en directo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Dicha plataforma, que ha dicho estar "profundamente entristecida" por el fallecimiento de Pormanove, ha suspendido las cuentas de los otros creadores de contenido que participaban en la transmisión "a la espera de la investigación en curso".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Nos comprometemos a cooperar plenamente con las autoridades en este proceso. (...) Estamos llevando a cabo una revisión completa de nuestro contenido en francés. Nuestra prioridad es proteger a los creadores y garantizar un entorno más seguro", ha declarado.