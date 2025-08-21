La autopsia del 'streamer' francés Raphael Graven, que murió en directo mientras dormía, descarta que haya terceras personas implicadas

Muere un influencer francés en directo mientras dormía: sus seguidores intentaron despertarle

Compartir







La autopsia del 'streamer' francés Raphael Graven, que falleció esta semana durante una transmisión en directo en la que se grababa siendo maltratado por otras dos personas, ha descartado la "intervención de terceros" y ha revelado que "las causas probables de la muerte parecen ser de origen médico o toxicológico", según la Fiscalía de Niza.

"A la luz de estos elementos, los peritos médicos consideran que la muerte no fue de origen traumático ni estuvo vinculada a la intervención de terceros", según un comunicado en el que explica que la autopsia ha mostrado "la ausencia de lesiones traumáticas a nivel interno o externo, particularmente en cara y cráneo, que pudieran explicar el fallecimiento".

No obstante, el examen médico ha mostrado la "presencia de algunas contusiones y lesiones curadas, especialmente en los miembros inferiores", tal y como ha recogido la cadena de televisión BFM TV. La muerte de Raphael Graven, alias 'Jean Pormanove', ha desatado conmoción en Francia. El hombre, exmilitar de 46 años, solía grabarse en vivo para entretener a los espectadores haciendo vídeos en los que solía ser maltratado. Tras su muerte, las autoridades competentes iniciaron una investigación.

Sobre los abusos y humillaciones en directo

El Gobierno de Francia se puso en contacto con los responsables de la plataforma Kick para obtener una explicación sobre su inacción después de que el 'streamer' fuera "humillado y abusado durante meses en directo".

PUEDE INTERESARTE Muere un influencer francés en directo mientras dormía: sus seguidores intentaron despertarle

Dicha plataforma, que ha dicho estar "profundamente entristecida" por el fallecimiento de Pormanove, ha suspendido las cuentas de los otros creadores de contenido que participaban en la transmisión "a la espera de la investigación en curso".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Nos comprometemos a cooperar plenamente con las autoridades en este proceso. (...) Estamos llevando a cabo una revisión completa de nuestro contenido en francés. Nuestra prioridad es proteger a los creadores y garantizar un entorno más seguro", ha declarado.