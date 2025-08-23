Un ex empleado de Carmen Borrego señala a la Campos: "Me despidió cuando enfermó mi madre"

Fiesta 23 AGO 2025 - 20:30h.

Pedro Serrano ha concedido una entrevista a 'Fiesta' destapando a Carmen Borrego como la causante de su fracaso profesional: "Es una estafadora emocional"

Campanas de boda, la casa familiar y el club de las Campos: Carmen Borrego dirige un documental familiar en Málaga con su hijo y su nuera

Pedro Serrano conoció a Carmen Borrego cuando la Campos era la productora ejecutiva de un programa de Canal Castilla-La Mancha, allá por el año 2008. Nada más conocerse en la entrevista de él, Pedro y Carmen conectaron y empezó a forjarse una relación no solo profesional, si no también personal.

Pedro ha contado en exclusiva en su entrevista en 'Fiesta' que todo iba bien hasta que su madre cayó enferma y el comportamiento de Carmen dio un giro de 180 grados: "Al principio ella estaba a mi lado, hasta me ayudó con el ingreso de mi madre, pero al poco tiempo empezó a mostrarse fría y a no cogerme las llamadas".

Pedro ha explicado que de un día para otro el interés que Carmen había mostrado por él como profesional y por el estado de salud de su madre se transformó en distancia: "Yo estoy aquí para superar aquello y para cerrar etapas, porque ella es la responsable de que acabara mi carrera profesional".

Y es que Pedro asegura que antes de que su madre cayese enferma Carmen le prometió que en la siguiente temporada sería él el presentador principal del espacio, pero nada más lejos de la realidad: "No me contrataron ni ahí ni en ningún otro medio porque Carmen Borrego tenía mucho poder, una productora llegó a asegurarme que Carmen había mediado para que no me dieran trabajo".

Pedro Serrano, en el punto de mira

Nada más aparecer en 'Fiesta', el programa ha comenzado a recibir decenas de mensajes de personas que conocen a Pedro Serrano. Según estos testimonios, Pedro Serrano no solo estaría mintiendo acerca de lo sucedido con Carmen Borrego, si no también ser un estafador que busca fama después de que su negocio de hostelería haya quebrado.

Carmen Borrego contesta a Pedro Serrano

Aunque Carmen Borrego no ha querido entrar en directo en 'Fiesta' sí que ha autorizado a su amiga Belén Rodríguez a que retransmita su mensaje. La pequeña de las Campos no solo ha negado el testimonio de Pedro, si no que además ha reconocido "no acordarse ni de su cara", negando así esa supuesta relación de amistad que el empresario defiende.