Primeras palabras de Kiko Jiménez sobre la infidelidad de Sofía Suescun: "Estoy dolido y me siento humillado"

Fiesta 23 AGO 2025 - 19:16h.

'Fiesta' ha conseguido en exclusiva la primera reacción de Kiko Jiménez tras salir a la luz la supuesta infidelidad de Sofía: así habla sobre Juan Faro

Sofía Suescun enseña su jardín reformado: mobiliario y caprichos que cuestan más de 6.000 euros

Compartir







Desde hace ya algunas semanas Kiko Jiménez y Sofía Suescun han sido noticia al salir a la luz la presunta infidelidad de la navarra con el culturista Juan Faro. Pese a que la pareja ha decidido mantenerse en silencio y alejados del foco mediático, 'Fiesta' ha conseguido en exclusiva las primeras palabras de Kiko Jiménez.

Tal y como César Muñoz ha explicado, el andaluz se siente profundamente decepcionado por lo sucedido: "Estoy dolido y me siento humillado". Con estas palabras, el colaborador de 'Fiesta' no solo estaría admitiendo la presunta infidelidad de Sofía, si no que además se habría tomado muy mal el hecho de que se haya hecho público, tal y como explicaba Marisa Martín Blázquez: "Lo que me cuentan es que a Kiko lo que le ha sentado mal no es la infidelidad, es el hecho de que se haya hecho público".

PUEDE INTERESARTE Makoke llora al explicar los motivos por los que ha cancelado su boda con Gonzalo y desvela cuál será la nueva fecha del enlace

Respecto a Juan Faro, Kiko Jiménez también ha dado su opinión. Para el colaborador, el culturista no se ha comportado bien y le acusa de aprovecharse de la situación: "Juan, eres un oportunista".

Juan Faro contesta a Kiko Jiménez

El culturista gallego ya se ha convertido prácticamente en un asiduo de 'Fiesta'. El presunto amante de Sofía Suescun concedía la semana pasada unas esperadas declaraciones para el micrófono de Arabella Otero y en esta ocasión no ha sido menos.

Juan Faro, tras conocer las declaraciones de Kiko Jiménez que le tocan de lleno, ha reaccionado: "Dudo mucho que ellos hablen mal de mí porque no tienen por qué, si me ha llamado oportunista me decepcionaría como ser humano y como hombre. Si se siente dolido y humillado es cosa de él".