Esta ha sido sin duda una de las semanas más complicadas para Makoke tras conocerse la noticia de que su boda con Gonzalo se cancelaba. Era 'Tardear' quien daba la exclusiva de que la boda de Makoke y Gonzalo, planeada para el próximo 13 de septiembre, no iba a celebrarse por motivos de fuerza mayor.
Ante los rumores de una posible crisis entre la pareja, Makoke salía al paso para aclarar las dudas explicando, sin dar muchos detalles, que la decisión se debía a una mala noticia que habían recibido por parte de un familiar.
Makoke se ha sentado en 'Fiesta' para explicar en primera persona cuáles han sido los verdaderos motivos de su decisión y para contar cómo se enfrenta a esta nueva realidad:
"Yo hasta este jueves no supe que la boda se tenía que cancelar. El mismo jueves me enteré de esta triste noticia de mi familia e inmediatamente avisé a los invitados. Yo en ese mismo momento perdí las ganas de celebrar nada, y según tuve claro que no iba a celebrarse la boda escribí a todo el mundo (...) Yo hasta el martes era la persona más feliz del mundo, le decía a la gente que estaba a mi alrededor que era demasiado feliz, que ni me creía que las cosas me estuviesen yendo tan bien. Yo hasta me pellizcaba porque no podía ser que estuviese tan feliz. Pero la vida es así, en la vida pasan estas cosas".
Pese a que Makoke no ha querido dar muchos detalles de lo que ocurre por respeto a la persona que se encuentra mal de salud, lo cierto es que la malagueña ha desvelado aspectos de lo sucedido:
"No quiero entrar en cuál es el problema de salud que nos ha afectado, solo quiero decir que no es algo mío, y por respeto a la persona, que no quiere que se sepa, no voy a contar nada. Hemos estado en la clínica de Navarra en la que todo se va a controlar. Solo quiero que pase esta pesadilla, que seguro que pasará pronto, y que el año que viene podamos celebrar esa boda tan deseada que queríamos hacer".
Gonzalo, su principal apoyo en este duro golpe
Makoke ha insistido durante su entrevista con Terelu Campos en dejar claro que las cosas entre ella y Gonzalo continúan perfectamente. Pese a que la pareja va a tener que esperar para celebrar su boda, Makoke siente que tiene en todo momento el amor y el apoyo de los suyos, y muy especialmente el de Gonzalo:
"Gonzalo se lo ha tomado como yo, está muy triste, pero os puedo asegurar que nos vamos a casar, no me ha dado tiempo aún a pensar en otra fecha, pero se va a hacer. Esto nos está uniendo aún más, se está portando increíblemente bien y está aún más unido a mi familia. Estoy orgullosa de él, cada día le quiero más y estoy deseando poder casarme con él cuando todo esto pase (...) He recibido llamadas de muchas personas, de las que me importan, tanto del entorno de Gonzalo como del mío. Mis amigas están a muerte conmigo y me apoyan como siempre. Arancha está conmigo y siento su cariño, estamos todos muy bien arropados, muy bien rodeados".
Makoke desvela en 'Fiesta' la nueva fecha de la boda
Son muchas las incógnitas que rodean al asunto, una de ellas cuál será la nueva fecha del enlace entre Makoke y su novio. Makoke, aunque no tiene día exacto, sí que sabe en qué temporada será su boda:
"El hotel donde nos casamos ha tenido una reacción maravillosa, digna de mención, no ha habido ningún problema para posponerlo, ni de catering, ni de músicos, la wedding planner... todo el mundo me lo ha puesto fácil y me he sentido muy apoyada por todos. La boda la celebraremos en un año porque queremos que sea en Ibiza, es nuestro lugar, y tiene que ser en verano con buen tiempo, porque en nada llega el frío".
Gonzalo entra en directo para apoyar a Makoke
Makoke se rompía por completo cuando Gonzalo entraba por teléfono en directo para sorpresa de su chica. Gonzalo, además de para apoyar públicamente a su chica, intervenía en 'Fiesta' para gritar bien alto que los que intentan separarles con rumores y supuestas informaciones no lo conseguirán:
"Nadie va a poder con nosotros, vamos a estar juntos siempre, esto no es más que una piedra en nuestro camino, que lo sepa todo el mundo. Lo primero es la salud y la vida de las personas que quieres, por mucho que haya gente que no quiera que superemos esto lo vamos a hacer, ya nos casaremos y si alguien quiere romper esto se va a tener que esforzar mucho más".