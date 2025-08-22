Gorospe fue uno de los fundadores de la Filmoteca Vasca, director del Teatro de Cámara del Gran Kursaal de San Sebastián

MadridJosé Manuel Gorospe, actor, productor, gerente y director en distintas instituciones a lo largo de su vida, entre ellas El Festival de Otoño de Madrid, ha fallecido en la capital a los 81 años, según han confirmado fuentes cercanas a la familia.

Gorospe (San Sebastián, 1943) fue uno de los fundadores de la Filmoteca Vasca, director del Teatro de Cámara del Gran Kursaal de San Sebastián, además de ser durante cinco años director técnico del festival de Cine de San Sebastián.

Trabajó en el festival de Mérida, fue gerente del Ballet Nacional de España en la época de Antonio Ruiz Soler, 'Antonio el Bailarín', jefe de producción en el Teatro de la Zarzuela o adjunto a la dirección del Palau de la Música i Congresos de València o director del nuevo Teatro de Madrid.

También fue director de producción de la Compañía de Teatro Clásico y del Teatro de la Zarzuela; y en 2004 se convirtió en el director de festivales de la Dirección General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid.

Produjo piezas de teatro

Produjo piezas de teatro como 'La dama de Alejandría', de Calderón de la Barca, espectáculo que reinauguró el reconstruido Teatro Español de Madrid en 1980.

Después llegaron 'Fedra', de Miguel de Unamuno, la ópera Amaya, de Jesús Guridi, dirigida por Enrique García Asensio o 'La evitable ascensión de Arturo Ui', de Bertolt Brecht, bajo la dirección escénica de José Carlos Plaza.

El grueso de su vida profesional lo dedicó a las artes escénicas, aunque también fue actor. Debutó en la gran pantalla en la película 'Posición avanzada' (1966) con Pedro Lazaga, después llegaron 'Días de viejo color' (1968) o 'Akelarre' (1984) con Pedro Olea o 'A los cuatro vientos' (1987), con José A. Zorrilla, entre otras.