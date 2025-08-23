Equipo Outdoor 23 AGO 2025 - 18:00h.

El espectacular set de exterior de la ganadora de 'Supervivientes 2018': tumbonas, sofá y puff de NV Gallery para disfrutar del verano con lujo

Las palabras de Sofía Suescun a Kiko Jiménez que ahora cobrar más significado: "Tu capacidad de perdón"

Sofía Suescun ha mostrado su jardín reformado a través de una publicación de Instagram, y es cierto que la influencer no duda en elegir lo mejor para el mobiliario de su lujoso chalet de Valdemorillo, en Madrid. La ganadora de 'Supervivientes 2018' ha amueblado su zona exterior con muebles de NV GALLERY valorados en más de 6.000 euros, combinando elegancia y confort para aprovechar el verano al máximo.

Todo su mobiliario al aire libre es parte de la colección Florentino de NV Gallery, una marca que parece haber logrado un lugar permanente en la decoración de la influencer. Entre sus artículos más notables se encuentra el puff de exterior Florentino, ideal para disfrutar de conversaciones con amigos, valorado en 399 euros. El puff no solo es confortable, sino que también está confeccionado con un material resistente al agua, por lo que no hay que preocuparse si cae alguna gota, convirtiéndolo en la opción perfecta para el exterior.

La creadora ha querido añadir la mesa de centro, un elemento necesario que complementa al sofá y al puff, con un precio de 599 euros. Es perfecta para disfrutar de un momento de relax en buena compañía, aportando un aire sofisticado y práctico al jardín. En el centro se sitúa el sofá de exterior Florentino, que funciona como pieza central del porche. Con un costo de 1.799 euros, este sofá une estilo y comodidad, y su material impermeable garantiza que se conserve en perfecto estado durante todo el año. Además, la ganadora de 'GH 16' ha asegurado que "voy a pasar una de horas este verano" disfrutando de su nuevo set de exterior con total comodidad.

Para la zona de solárium, la influencer ha apostado por tres tumbonas Florentino, que combinan con el resto del mobiliario. Cada una está valorada en 1.099 euros y son ideales para disfrutar del sol con gran comodidad. Además, están ubicadas justo enfrente de la piscina, lo que facilita darse un chapuzón en cualquier momento.

Con este jardín de ensueño, Sofía Suescun deja claro que el verano se disfruta mejor con estilo, comodidad… y un toque de lujo al aire libre. La influencer ha querido aprovechar al máximo cada rincón de su casa para poder relajarse y disfrutar del los días de buen tiempo.