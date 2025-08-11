Lorena Romera 11 AGO 2025 - 11:01h.

La ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' emite un comunicado y lanza una petición a Kiko Jiménez

Maite Galdeano se pronuncia sobre el distanciamiento entre Sofía Suescun y Cristian

Sofía Suescun le ha lanzado a Kiko Jiménez una petición tras hablarse de una posible infidelidad. Ha sido Cristian Suescun quien ha dado los detalles de estas infidelidades por parte de su cuñado, con quien hasta hace poco mantenía una muy buena relación. A través de Instagram, la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha emitido un comunicado tras las acusaciones de su hermano y de Maite Galdeano.

A punto de cumplirse un año del salto de la valla de su madre, cuando intentaba entrar en su casa después de una fuerte discusión que marcaba para siempre el antes y el después en su relación, la influencer de Pamplona, de 29 años, reconoce que no atraviesa su mejor momento personal. Un duro trance que le está afectando a todos los niveles.

La situación familiar volvía a saltar por los aires a ra�íz del ingreso hospitalario de su hermano, Cristian Suescun, -al que detectaban una "anomalía" tras unas pruebas médicas- que acusaba a su hermana de no haberse interesado por su salud durante esos días de hospitalización.

Las infidelidades de Kiko Jiménez a Sofía Suescun

A partir de entonces, el que fuera concursante de diversos programas de la casa lanzaba todo tipo de acusaciones contra su hermana y, especialmente, contra Kiko Jiménez, al que ha acusado de varias infidelidades: una en 2021, durante la apertura de un gimnasio, y otra durante la participación de Sofía Suescun en 'Supervivientes All Stars'.

Tras estas informaciones, la ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' se ha visto obligaba a emitir un comunicado urgente en el que lanza una importante petición a su pareja. "En medio de todo lo que está pasando, quiero que sepas que si hay algo que me mantiene en pie, eres tú. Eres mi calma, mi impulso y mi abrazo seguro cuando todo fuera se tambalea", comienza escribiendo.

Sofía Suescun le da las gracias a Kiko Jiménez por estar "siempre, en las buenas y en las peores" y por no soltarle "nunca de la mano", defenderla "con el corazón" y por protegerla "incluso antes de protegerse a sí mismo", poniendo su bienestar "por encima de todo".

La creadora de contenido es consciente de que "otra persona habría tirado la toalla ante tanto machaque, pero tú eres fuerte, mucho más de lo que imagina la gente. Puedes con todo y contra todos, y esa fuerza tuya me da seguridad y esperanza cada día. Pero sé que esa fortaleza también esconde un corazón que siente y sufre, al igual que tu maravillosa familia, a la que admiro y que, sinceramente, ojalá tener yo en otra vida".

A la influencer le emociona cómo el colaborador de Telecinco se alegra "por sus logros como si fueran suyos y cómo celebra sus pasos" con la misma ilusión que ella. "Esa generosidad tuya es uno de los tesoros más grandes de mi vida. Lo nuestro se mide en respeto, en confianza y en amor del bueno", señala la hija de Maite Galdeano, que le ha hecho una petición a su chico.

Y es que, llegados a este punto y "pase lo que pase", Sofía Suescun quiere continuar viviendo de la mano de Kiko Jiménez. "Te amo más de lo que estas palabras pueden decir, y aunque todo pase y cambie, lo único que deseo es seguir caminando a tu lado", reconoce abiertamente en esta carta que ha emocionado a su legión de seguidores.

"Pase lo que pase, nunca olvidaré cómo me cuidas con tus espectaculares menús que me cocinas, cómo te preocupas por mí cuando estoy mala o triste, y cómo siempre sabes levantarme cuando lo necesito. Tu capacidad de perdón es impresionante y me enseña cada día lo fuerte que es nuestro amor", expresa la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', dando la cara por su pareja a pesar de los rumores de infidelidad.