Sofía Suescun responde a la polémica con Juan Faro con un sorprendente cambio de look

Sofía Suescun se habría fijado en Juan Faro en una gala de unos premios en mayo: "Decía que era maravilloso"

En medio del revuelo familiar que tiene enfrentada a toda la familia y de los rumores de una presunta infidelidad hacia Kiko Jiménez con el influencer Juan Faro, Sofía Suescun ha sorprendido a sus seguidores mostrando un rápido cambio de look. La influencer no se ha pronunciado respecto a las acusaciones de deslealtad, pero quiere continuar con su día a día y ha mostrado un cambio de look que puede realizarse de manera rápida y sencilla y desde la comodidad de la casa: se trata de un flequillo postizo.

Sofía Suescun muestra su cambio de look con flequillo postizo

Mientras que Juan Faro insiste en no querer desvelar detalles de su supuesta relación o no relación con Sofía Suescun (aunque se ha descubierto que se han bloqueado mutuamente en redes sociales), la hija de Maite Galdeano decide poner tierra de por medio junto a Kiko Jiménez. En medio de esta polémica, Sofía decide mostrar un cambio de look y lucirlo a través de sus redes sociales, donde muestra el resultado tras colocarse un flequillo postizo.

"Para las amantes de los cambios rápidos pero con vuelta atrás", son las palabras que escribe Sofía junto a un vídeo en el que aparece ella misma colocándose el flequillo postizo, dándole forma y posando orgullosa ante la cámara del móvil. Sin duda, tal y como ella misma dice, se trata de un cambio de look muy rápido, pero también práctico, pues se coloca rápidamente sobre la frente y te da un aspecto diferente para lucir en cualquier evento.

Sofía Suescun, ¿con o sin flequillo?

Sofía Suescun quería saber si a sus seguidores les gusta más con o sin flequillo y, para ello, ha realizado una encuesta a través de sus redes sociales en la que cualquiera puede votar por su look. Sorprendentemente, las votaciones se encuentran en un 50% VS 50%, lo que revela que la opinión de los fans de la influencer está dividida.