Lorena Romera 14 AGO 2025 - 13:18h.

La hija de Maite Galdeano escribía sobre la "capacidad de perdón" de Kiko Jiménez antes de que saliesen a la luz sus encuentros con Juan Faro

Juan Faro habla de la posible ruptura de Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Compartir







Sofía Suescun se ha sincerado sobre la capacidad de perdón de Kiko Jiménez. Unas palabras que escribía hace unos días en la carta que le dedicaba a través de su perfil de Instagram y que ahora, que han visto a la luz sus presuntos encuentros secretos con Juan Faro, que pondrían en jaque su relación con el colaborador de Telecinco, cobran un significado diferente.

PUEDE INTERESARTE El nexo entre Kiko Jiménez y Juan Faro, con quien Sofía Suescun tendría encuentros secretos

Era hace unos días, en pleno revuelo mediático por las palabras de Cristian Suescun, que señalaba a su cuñado de dos infidelidades -una durante la apertura de un gimnasio y otra mientras su hermana participaba en ‘Supervivientes All Stars’-, cuando la ganadora de ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’ compartía en sus redes una carta de lo más romántica.

Una declaración de amor en la que aprovechaba para hacerle a Kiko Jiménez una petición: “seguir caminando de tu lado, pase lo que pase”. En ese momento, todas las miradas iban a parar al que fuera pareja de Gloria Camila, al que se acusaba de varias infidelidades. Poco después, con la publicación de la portada de la revista ‘Lecturas’, donde se descubrían las presuntas citas secretas de Sofía Suescun con Juan Faro, la historia daba un giro de 180 grados.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Por eso, las palabras que escribía la hija de Maite Galdeano en aquel post cobran ahora un significado especial. Y es que Sofía Suescun hablaba de la capacidad de Kiko Jiménez para perdonar. ¿A qué se refería la hija de Maite Galdeano en ese momento? En el momento de la publicación, estos presuntos encuentros con el influencer y culturista no habían visto la luz…

“Pase lo que pase, nunca olvidaré cómo me cuidas con tus espectaculares menús que me cocinas, cómo te preocupas por mí cuando estoy mala o triste y cómo siempre sabes levantarme cuando lo necesito. Tu capacidad de perdón es impresionante y me enseña cada día lo fuerte que es nuestro amor”, escribía la ‘reina de los realities’, que hace apenas un mes también hablaba de cómo querría que fuese su vida en caso de que su relación con Kiko Jiménez terminase.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Unas elucubraciones que, en ese momento, pillaron por sorpresa a sus seguidores, pues no entendían por qué la it-girl estaba hablando de una posible ruptura sentimental con el exconcursante de ‘Supervivientes’. “Si algún día me quedo sola, espero hacerlo rodeada de animales”, escribía a mediados del pasado mes de julio la ganadora de ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’.

Reflexiones que la de Pamplona lanzaba a través de las redes sociales y de las que siempre desconocimos el origen. ¿Era Juan Faro? ¿Estaban Sofía Suescun y Kiko Jiménez ya en crisis? ¿Se refería a estos encuentros secretos cuando hablaba de la “capacidad de perdón”? Por el momento, la pareja no se ha pronunciado tras salir a la luz estas informaciones y los dos permanecen en silencio.