La exconcursante de 'Supervivientes' comparte la increíble celebración del primer cumpleaños de su hijo con sus seguidores

Alma Bollo cumple uno de sus mayores sueños: "Estoy maravillada"

Alma Bollo ha publicado en Instagram un momento muy emotivo en su vida: el primer cumpleaños de su hijo. La exconcursante de 'Supervivientes' ha celebrado por todo lo alto este día tan especial, y ha querido compartirlo con todos sus seguidores, haciéndoles partícipes de la impresionante fiesta temática que ha organizado para la ocasión.

La hija de Raquel Bollo ha organizado una celebración muy especial alquilando una casa con piscina. Pero, la joya de la corona ha sido un enorme tobogán que conectaba con la piscina, el cuál se convirtió en la atracción preferida de todos los asistentes

La celebración estaba inspirada en la temática del circo, puesto que al niño le fascinan los payasos. Desde el primer momento, los invitados quedaron impresionados con la decoración: globos en tonos rojo, amarillo, azul y blanco llenaban cada rincón, creando un ambiente alegre y colorido.

La diversión estuvo presente en todo momento. Los niños disfrutaron de una multitud de actividades, desde hacer slime, pintacaras y tatuajes temporales, mientras los animadores se aseguraban de que todos lo pasaran en grande. Uno de los momentos más divertidos fue la fiesta de espuma, donde tanto pequeños como adultos se lanzaron a jugar en el agua y disfrutaron bailando bajo la espuma.

Sin embargo, el momento más conmovedor llegó cuando la hermana de Manuel Cortés juntó a todos los invitados alrededor de la tarta. Alma apostó por una tarta de fondant impresionante con diseño de circo, adornada con un elefante y figuras tridimensionales, además de pequeños globos que la hacían aún más atractiva. El pequeño apagó su primera vela rodeado de amigos, primos y familiares, en un instante lleno de emoción que Alma no quiso dejar de captar y compartir con sus fans.

La celebración no solo se ha destacado por los detalles y la organización, sino también por la emoción que ha trasmitido la exconcursante de 'Supervivientes'. La influencer deseó que su hijo viviera un día memorable, y lo logró con creces. "Ha sido un momento único y súper bonito", ha comentado junto al vídeo que ha publicado en sus redes.

Con esta fiesta, Alma Bollo no solo celebró el primer año de vida de su hijo, sino que también compartió con sus seguidores un pedacito de su felicidad. Un evento en el que el circo, la diversión y el amor fueron los grandes protagonistas.