Amador Mohedano explica cómo se encuentra tras salir a la luz sus preocupantes imágenes: "Todavía estoy débil"

Fiesta 24 AGO 2025 - 18:40h.

El hermano de Rocío Jurado preocupaba esta semana al publicarse una imagen de él visiblemente delgado y envejecido

Amador le ha explicado a Paloma Barrientos que continúa sin poder comer sólidos

Amador Mohedano hacía saltar todas las alarmas hace unos días cuando su hija Chayo publicaba una imagen en la que se le veía visiblemente desmejorado. La imagen llegaba tan solo unos días después de un ingreso hospitalario de varios días que preocupaba, y mucho, a su entorno más cercano.

El hermano de Rocío Jurado acudía al hospital por una variz en el estómago que le provocaba que, cada vez que hacía algún esfuerzo, "le saliese un chorrito de sangre que se iba acumulando detrás del hígado y había que eliminarlo", tal y como él mismo explicaba.

Ahora, días después del revuelo causado por las imágenes, es el propio Amador Mohedano quien le cuenta a Paloma Barrientos cómo se encuentra y cómo está siendo el proceso de recuperación:

"Estoy mucho mejor, de ayer a hoy he notado una mejoría muy buena, aunque aún estoy muy débil. Todavía tengo que seguir con mis comiditas suaves y con mis ratitos de reposo, pero la verdad es que voy a mejor".

El motivo por el que habría perdido 12 kilos de peso

Ha sido la propia Paloma Barrientos la que ha explicado el motivo por el que Amador Mohedano habría perdido 12 kilos de peso en los últimos tiempos. Según la colaboradora, la intervención a la que se sometió el hermano de Rocío Jurado habría requerido que le introdujesen un tubo nasogástrico que le habría dejado la zona muy sensibilizada.

Esta intervención habría provocado que la zona se le haya quedado algo irritada y que el contacto con los sólidos le provoque dolor: "Está tomando solo calditos, sopas y purés, por eso ha perdido tantísimo peso, porque él era de buen comer, él siempre ha sido de mojar pan".