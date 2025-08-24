El hijo de Carmen Sevilla rompe su silencio tras 30 años: "Decidí no poner el nombre de mi madre en la lápida"

Fiesta 24 AGO 2025 - 17:56h.

Augusto Algueró Junior, hijo de Carmen Sevilla y del famoso compositor, ha hablado en exclusiva para 'Fiesta'

Augusto ha asegurado que no es cierto que el panteón en el que descansan los restos de su madre esté descuidado

Augusto Algueró hijo fue prácticamente la única persona que pudo ver a Carmen Sevilla en sus últimos años de vida. El hijo de la gran Carmen Sevilla se encargó de que los últimos momentos de su madre transcurrieran en la mayor de las intimidades.

Augusto fue muy criticado por esto porque eran muchas las personas que querían visitar a la artista y que no lo pudieron hacer. Según los que conocen a Augusto, el hijo de Carmen no quería que nadie pudiera ver a su madre en el estado en el que la enfermedad cognitiva que padecía le había sumido. Desde entonces, Augusto Algueró se ha mantenido en silencio, hasta hoy.

'Fiesta' ha conseguido, en exclusiva, las primeras declaraciones del hijo de Carmen Sevilla tras 30 años de silencio. Augusto ha explicado para la sección de Terelu Campos que su madre fue incinerada y enterrada en un panteón familiar en el cementerio de Sevilla y que, siguiendo su línea de discreción, decidió no poner nombre en la lápida:

"Nunca he querido hacer presencia de mi imagen en ningún medio, es una decisión personal (...) No es cierto que el panteón en el que está mi madre esté descuidado, lo único que pasa es que no tiene el nombre puesto en la lápida porque yo no se lo he querido poner, yo sé que no debo ponerlo de momento, igual dentro de unos años lo pongo (...) Mi madre fue incinerada y lógicamente pues a los días, cuando nos avisaron del tanatorio, se recogieron las cenizas y ya está".