Valeri Cuéllar relata la agresión que sufrió a manos de su pareja: "Se puso encima de mí y empezó a golpearme"

Valeri Cuéllar se ha sentado en el plató de 'Fiesta' para relatar cómo fue la agresión que sufrió a manos del que ya es su ex pareja

"Él estaba encima de mí pegándome, yo le agarré su manojo de llaves que tenía colgado y le golpeé en la cara, así fue como pude zafarme"

El pasado fin de semana nos enterábamos a través de Kike Calleja de que Valeri Cuéllar, la presunta amante de Álvaro Muñoz Escassi, había sido víctima de una brutal agresión en su propio domicilio. Su amigo Kim entraba por teléfono en directo en 'Fiesta' para explicar lo que le había sucedido a su amiga:

"Yo estaba en la playa de Barcelona y he recibido una videollamada de Valeri en la que yo veía perfectamente cómo la estaban agrediendo. Me he puesto muy nervioso y he llamado a Kike Calleja y a Marta López, que son las personas que yo conozco ahí en Madrid, para que se enterasen de cómo estaban las cosas. Valeri está descompuesta porque no sabía ni qué hacer. Yo me he puesto muy nervioso también porque no sabía ni qué hacer. Si ella lo quiere contar que lo cuente, yo solo digo que lo que ha pasado hoy tiene relación con lo que pasó el otro día (el intento de atropello que sufrió Valeri)".

Ahora es la propia Valeri la que se sienta en el plató de 'Fiesta' para explicar en primera persona lo que sucedió el pasado fin de semana y para compartir con los colaboradores del programa las medidas que se ha visto obligada a tomar:

"Aún estoy recuperándome del maltrato pero toca seguir adelante. Esto que me ocurrió con él fue el sábado, vino la policía, él salió de la casa cuando los agentes le dijeron que se fuera. Él está denunciado. Yo con él había tenido ya discusiones pero no como esto, habíamos tenido enfrentamientos de voz, pero no como esto (...) Yo empecé a vivir con él en junio, cuando me vine aquí a su territorio, ahí fue cuando yo me enteré de cosas sobre él pero ya estaba yo metida en su zona". Valeri continuaba con el relato de lo sucedido, unos hechos por los que ha puesto una denuncia y ha solicitado una orden de alejamiento:

"Él estaba encima de mí pegándome, yo le agarré su manojo de llaves que tenía colgado y le golpeé en la cara, así fue como pude zafarme de él y meterme en una habitación desde la que llamé por videollamada a mi amigo Kim, mi amigo vio cómo él me perseguía".

Tras este incidente, Valeri, en compañía de los agentes que acudieron a su domicilio, acudió al hospital donde se hizo un parte de lesiones para después acudir al cuartel de la Guardia Civil: "He denunciado y he solicitado una orden de alejamiento, estoy a la espera de la respuesta".

María José Suárez se ha puesto en contacto con Valeri

Para sorpresa de los presentadores y colaboradores de 'Fiesta', Valeri ha recibido el apoyo de una persona a la que "conoció" en una complicada circunstancia. La modelo María José Suárez, pareja de Escassi cuando supuestamente tuvo un affaire con Valeri, se habría puesto en contacto con ella para mostrarle su apoyo: "María José me ha mostrado mucho ánimo, mucho apoyo y me ha dicho que está a mi lado".