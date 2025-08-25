TardeAR 25 AGO 2025 - 18:36h.

Alba, visiblemente afectada, rompe su silencio en ‘Tardear’: “Se ha puesto en medio a una menor y no debería ser así”

Alba Muñoz destapa la mala relación que hay entre la madre de Antonio Tejado y su nieta: "Me preocupa el bienestar de mi hija"

Compartir







Cuando se cumplen dos años del robo en la casa de María del Monte (un caso en el que fue implicado su sobrino, Antonio Tejado), su exmujer y madre de su hija, Alba Muñoz, ha concedido una entrevista exclusiva a ‘Tardear’ en la que ha compartido cómo es actualmente su relación con el padre de su hija.

“Seguimos sin tener ningún trato. Yo he intentado en varias ocasiones ponerme en contacto con él por asuntos que tenemos en común y todo sigue igual, no sé nada de él”, confesaba Alba, revelando que llevan casi dos años sin mantener una conversación.

Una relación rota y una menor en medio

Alba explicó que la comunicación con Tejado es inexistente y que, en la práctica, la única vía de contacto es su hija en común: “Se ha puesto en medio a una menor que no debería ser así. Ella es la que hace de nexo de unión: papá dice, mamá dice... y así vamos”.

La entrevistada, visiblemente afectada, insistió en que por su parte siempre ha estado dispuesta a tender la mano: “Tenemos una hija en común y yo estaría dispuesta a hablar con él de las cosas que nos conciernen, porque me parece lo más normal y natural del mundo. Pero está claro que hay alguien que lo está impidiendo”.

De la defensa a la decepción

Durante años, Alba defendió públicamente a Antonio Tejado en sus momentos más complicados, pero reconoce que esa actitud ha cambiado: “Siempre he dado la cara por él, incluso cuando me lo pedía. Pero si no se comporta bien en lo que tiene que ver con nuestra hija, no voy a aplaudirle. Llega un punto en el que ya no puedo más”.

Además, señaló a la actual pareja de Antonio como una de las responsables de alimentar el conflicto: “Su novia utiliza las redes sociales para atacarme constantemente, como si yo estuviese celosa de ella. Pero no tiene nada que yo quiera”.

La relación con su hija, más fuerte que nunca

Pese a la distancia con Alba, Tejado sí mantiene ahora más relación con su hija: “Él está muchísimo más con ella que antes. Al principio pensé que lo hacía por interés, para demostrar arraigo, pero ahora creo que ha tomado conciencia de lo que de verdad importa”.

La exmujer de Tejado no ocultó su preocupación por el futuro judicial de su expareja: “Me planteo todos los días la posibilidad de que pueda entrar en prisión. Si eso ocurre y se me permite, llevaré a mi hija a verlo. Ella tirará de mí y yo estaré ahí”.

Un deseo: una relación cordial

Con la voz entrecortada, Alba confesó su mayor esperanza: que el tiempo y las circunstancias permitan una relación serena en el futuro. “Yo solo quiero que con el tiempo podamos tener una relación cordial, porque al final soy la madre de su hija y eso nos unirá de por vida”.