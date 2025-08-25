Exclusiva | Las primeras imágenes de Makoke y Gonzalo tras la cancelación de su boda: "Estamos muy tristes"
'Tardear' ha mostrado las imágenes y primeras palabras de la pareja tras salir la información de la cancelación de su boda
La boda de Makoke y Gonzalo, prevista para el 13 de septiembre, ha tenido que ser pospuesta debido a un problema de salud que afecta a un familiar cercano. Fue la propia Makoke quien lo explicó en el programa 'Fiesta': “No quiero entrar en cuál es el problema de salud que nos ha afectado. Solo diré que no es algo mío y, por respeto a esa persona que no quiere que se sepa, no voy a dar más detalles”.
Tras conocerse la noticia, la pareja ha reaparecido unida en unas imágenes exclusivas emitidas por 'Tardear'. Gonzalo confesaba cómo se sienten en este difícil momento: “Estamos muy tristes por la situación que tenemos ahora mismo, pero unidos y llevándolo lo mejor posible hasta que llegue la recuperación”.
A pesar del aplazamiento, ambos dejaron claro que su relación está mejor que nunca y que el enlace sigue en pie. Makoke lo reafirmaba con rotundidad: “Por supuestísimo, todo sigue para adelante, todo igual. Lo que pasa es que ahora mismo ha surgido un problema de salud y no me puedo casar, no estoy para celebrar”. Por su parte, Gonzalo añadía: “Estamos muy felices”, insistiendo en que no hay ningún tipo de crisis entre ellos.
Las palabras de Marta López en el plató de 'Tardear'
En el plató de 'Tardear', Marta López, una de las invitadas a la boda, también se ha pronunciado sobre esto: “No había otra opción, esa boda no se podía celebrar ahora. Pero le pese a quien le pese, se van a casar porque están enamoradísimos. Lo que pasa es que en este momento no pueden disfrutar de ese momento tan bonito porque atraviesan un drama familiar”.
Además, Marta ha contado que Makoke quiere que la boda se celebre el próximo verano, en Ibiza, en el mismo lugar donde tenían previsto casarse, aunque todavía queda por concretar la nueva fecha con el hotel.