TardeAR 25 AGO 2025 - 17:53h.

El colaborador se ha comprometido personalmente a hablar con los diseñadores y explicarles la situación

Exclusiva | Las primeras imágenes de Makoke y Gonzalo tras la cancelación de su boda: "Estamos muy tristes"

Compartir







‘Tardear’ ha conocido en exclusiva qué ocurrirá con los esperados vestidos de novia de Makoke después de que su boda se viera aplazada por motivos de salud. Su amigo y estilista, Pelayo Díaz, ha querido zanjar las dudas y contar todos los detalles en plató.

“Yo le dije a Makoke que, ante un problema como este, los vestidos es lo único en lo que ella no se tiene que preocupar”, aseguraba el colaborador, que se ha comprometido personalmente a hablar con los diseñadores y explicarles la situación.

PUEDE INTERESARTE Makoke llora al explicar los motivos por los que ha cancelado su boda con Gonzalo y desvela cuál será la nueva fecha del enlace

“Todo el mundo entiende que cuando hay un problema de salud no puedes tener la cabeza en celebrar una boda”, añadía, visiblemente molesto con algunos comentarios que cuestionaban la decisión de aplazar el enlace.

Tres vestidos, un secreto bien guardado

Aunque la boda se ha suspendido, los vestidos no han desaparecido. Son tres diseños exclusivos, creados por distintos ateliers, y que, según Pelayo, están a buen recaudo.

PUEDE INTERESARTE Makoke se refugia en su hija Anita Matamoros tras verse obligada a cancelar su boda con Gonzalo

“Los vestidos están en los ateliers de los diseñadores, como es normal. Están todavía produciéndose y ellos son los encargados de custodiar esos vestidos”, explicó. El estilista insiste en que no quiere que Makoke los guarde en casa: “Verlos cada día sería perjudicial para ella, le recordaría constantemente la boda aplazada”.

Marta López, colaboradora y con años de experiencia en el mundo nupcial, aclaró también las dudas prácticas: “Estos vestidos se pueden guardar perfectamente un año. Solo hace falta protegerlos de polillas y humedad. Cuando llegue el momento, se ajustarán según cómo esté Makoke de talla”.

Atemporales y especiales

A pesar del revuelo, Pelayo garantizó que los vestidos no perderán actualidad: “Son totalmente atemporales, divinos, súper especiales. Los diseñadores entienden perfectamente lo que ha pasado”.

El misterio, sin embargo, sigue abierto: ¿cómo será ese tercer vestido “muy Makoke” del que tanto se habla? ¿Lo llevará finalmente en un nuevo enlace o se guardará para siempre como recuerdo de una boda que nunca se celebró?

Las primeras imágenes de la pareja tras la cancelación

Tras hacerse pública la noticia, la pareja volvió a mostrarse junta en unas imágenes exclusivas emitidas por 'Tardear'. Gonzalo compartió cómo afrontan este complicado momento: “Estamos pasando por una situación muy dolorosa, pero seguimos unidos y tratando de sobrellevarlo de la mejor manera posible hasta que llegue la recuperación”.