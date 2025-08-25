Silvia Herreros 25 AGO 2025 - 11:44h.

Anabel Pantoja desata los rumores de embarazo tras compartir las imágenes de su última ecografía

Anabel Pantoja comunica una feliz noticia: "Estoy muy ilusionada"

Compartir







Anabel Pantoja comparte una ecografía y hace saltar las alarmas sobre un posible embarazo. La exconcursante de 'Supervivientes' ha publicado a través de sus redes imágenes de sus últimas pruebas médicas. Una exploración realizada con un ecógrafo que ha llevado a muchos a pensar que la sobrina de Isabel Pantoja podría estar esperando su segundo hijo junto a David Rodríguez.

La influencer, que daba a luz a su primogénita hace nueve meses, ha publicado una ecografía que se hizo en una clínica hace solo unos días. En la imagen, aparece la pantalla del ecógrafo junto a su nombre completo, Ana Isabel Pantoja Bernal.

La sevillana, de 39 años, no da detalles ni explica el motivo por el que ha tenido que someterse a este examen médico. La fotografía, publicada en un carrusel en el que Anabel Pantoja destaca algunos de los momentos más relevantes de este verano, ha llevado a muchos a pensar en que un nuevo bebé podría estar en camino.

"Enhorabuena", "Está embarazada", "Anabel, ¿estás otra vez embarazada?", "Otra vez embarazada", le escriben en comentarios.

Interpretar una ecografía es algo complicado. Por este motivo, que los seguidores de la también exconcursante de 'GH VIP' crean que puede estar de nuevo embarazada no es tan extraño.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Aunque estos internautas hayan podido pensar que se trataba de una ecografía obstétrica, es importante recordar y tener en cuenta la aparatosa caída y lesión que la andaluza se hacía a principios de verano. De hecho, y aunque no ella no lo especifica, desde Outdoor hemos podido comprobar que se trata de una ecografía musculoesquelética o de tejido blando, en la que se muestran capas de piel, tejido subcutáneo y estructuras musculares.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Esto descarta por completo que la mamá de Alma esté de nuevo en estado de buena esperanza. Una realidad que algunos de sus seguidores (probablemente con conocimientos médicos) no han dudado en resaltar, señalando que Anabel Pantoja "no está embarazada" y que lo que se ve en las imágenes que han hecho saltar las alarmas "es una eco del brazo/codo".