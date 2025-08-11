Anabel Pantoja comparte las primeras palabras de su hija Alma

Rocío Molina Madrid, 11 AGO 2025 - 11:41h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha regalado a sus seguidores un momento muy especial que ha protagonizado su hija Alma este verano

Anabel Pantoja sigue regalando en sus redes momentos icónicos de este verano en el que está viviendo tantos acontecimientos. Después de conocer el diagnóstico de su traumatóloga tras la caída en 'La casa IN' que le obligó a llevar el brazo escayolado, la exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido uno de sus vídeos más tiernos. La sobrina de Isabel Pantoja ha dejado ver las primeras palabras de su hija Alma, mandando unos audios a David Rodríguez, su novio y padre de la pequeña.

A través de sus historias de Instagram, Anabel Pantoja ha compartido un vídeo en el que ni ella ni su hija Alma aparecen, pero en el audio se puede escuchar cómo la pequeña se intenta comunicar y hacerse entender de una manera de lo más adorable. Un chapurreo que derrite a la influencer de 39 años y que no duda en hacer público de este feliz y único momento.

Completamente enamorada de la voz de Alma y de sus giros, Anabel Pantoja ha mostrado a David Rodríguez los progresos de Alma: estos se pueden ver a través de cuatro audios en donde en el último se escucha claramente las primeras palabras de su hija. Un instante que la prima de Isa Pantoja ha inmortalizado para que David Rodríguez pueda vivirlo también al estar en ese momento separado de ellas.

Sin decirle nada ella, Anabel Pantoja ha captado cómo su hija Alma dice "mamá" con claridad y el escuchar esa palabra de la boca de su pequeña la ha emocionado por completo. Una reacción que también ha experimentado su novio David Rodríguez al escuchar el audio que le ha mandado la exconcursante de 'Supervivientes'. El fisioterapeuta le ha respondido con unos iconos de corazones partidos, dando a entender que le gustaría haberlo visto en directo.

Una buena noticia que Anabel Pantoja ha celebrado a lo grande con sus seguidores, que muestra un paso más de cómo avanza el tiempo y su bebé va creciendo. Anabel Pantoja y David Rodríguez están disfrutando de un crucero, que era uno de sus sueños y el mejor regalo que esperaba por su cumpleaños y todo lo que está viviendo en él no le está decepcionando. Lo que más, estas experiencias familiares que van directas a su álbum de recuerdos más importantes.