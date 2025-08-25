Equipo mtmad 25 AGO 2025 - 14:59h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre su estado emocional y físico en la recta final de su embarazo

Fiama Rodríguez cuenta el susto que tuvo en su embarazo por el que acudió a urgencias

Fiama Rodríguez, a la espera de su primer hijo junto a Marcello Falzerano, regresa a su canal para hablar abiertamente sobre los cambios físicos y emocionales que ha sufrido durante el embarazo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ vuelve a un nuevo vídeo de ‘Ya eras todo’, disponible en Mediaset Infinity, para compartirlo todo con sus seguidores sobre la recta final de su embarazo y las decisiones que está tomando sobre la gran aventura de su vida.

Hace unos meses, Fiama ya se sentaba frente a la cámara para hablar sobre los cambios físicos que estaba experimentando durante su proceso de estar embarazada por primera vez. Hoy vuelve para sincerarse sobre la etapa más avanzada en la que se encuentra y los cambios tanto físicos como emocionales que está sufriendo. “Hinchazón en las piernas, los brazos…” comienza explicando. La canaria desvela a sus seguidores el remedio que está llevando a cabo para cuidar su estado físico. “Desde que lo hago me siento mucho mejor”, confiesa la influencer.

No todo lo nuevo que está sintiendo la influencer es a nivel físico, y es que también se ha abierto en canal sobre su estado emocional de los últimos meses. “Todo me afecta bastante más”, se sincera. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla con el corazón en la mano sobre la sensibilidad que le acompaña en su sexto mes de embarazo. “Sobre todo lo noto con Marcello”, añade la influencer. Fiama habla sobre cómo le afectan sus cambios emocionales por el embarazo en la relación con su pareja. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

Fiama Rodríguez habla impresionada sobre lo que está viviendo en su embarazo

La creadora de contenido, en la recta final de su embarazo, ha aprovechado para compartir sus pensamientos sobre lo impresionante de un proceso como este. “Estoy flipando con lo que hace el cuerpo humano”, confiesa emocionada. Seis meses después de haber comenzado esta aventura junto a su pareja, Marcello Falzerano, Fiama sigue encontrando su embarazo como algo sobrecogedor. “Una cosa es saberlo y otra es sentirlo”, añade la canaria.

Fiama Rodríguez, cada vez más cerca del gran día en el que se convertirá en mamá, vuelve a un nuevo capítulo de ‘Ya eras todo’ para actualizar sobre cómo está viviendo los últimos meses de embarazo. Ilusionada, a la vez que asustada, la influencer se sincera sobre sus cambios físicos y emocionales, además de compartir las decisiones que está tomando de cara al día de su futuro parto. ¿Será con o sin epidural? ¿Cómo está afectando el embarazo en su relación de pareja? ¡No te pierdas nada dando play al vídeo!