Lorena Romera 25 AGO 2025 - 13:26h.

La hija de Ortega Cano ha compartido una significativa foto con su novio y ha desmentido los rumores de reconciliación con su ex

Gloria Camila y David García podrían haberse dado una nueva oportunidad: cronología de su relación

Gloria Camila ha compartido una foto con su novio, Álvaro García, en plenos rumores de reconciliación con David García, con el que estuvo saliendo durante cinco años. La hija de Ortega Cano, cansada de escuchar teorías sobre una posible segunda oportunidad con su expareja, se ha declarado al cantante y compositor gaditano, con el que hasta ahora había mantenido una relación de lo más discreta.

Hace apenas unos días, las informaciones apuntaban a la que la colaboradora de 'TardeAR' habría retomado el contacto con el profesor, desatando todo tipo de especulaciones sobre su situación sentimental. Gloria Camila y David García comenzaron su relación en 2019, una vez ella superó su particular duelo tras la ruptura con Kiko Jiménez.

La joven lo presentó a través de su perfil oficial de Instagram con unas preciosas palabras. "Y, de repente, llega alguien con tantas ganas de comerte a ti como de comerse el mundo contigo". Su noviazgo duró cinco años. Fue una relación sólida y de carácter privado, pues tan solo compartía junto a él momentos puntuales.

Lo mismo sucede ahora con Álvaro García. Es más, Gloria Camila evita decir en público que el cantante sea su pareja, aunque los pasos que han ido dando juntos lo evidencien. Pero ahora que se ha visto envuelta en este revuelo mediático, la concursante de la próxima edición de 'Supervivientes All Stars' ha querido aclarar cómo está su corazoncito.

Y es que los rumores de reconciliación con su expareja no tienen nada de ciertos, pues lo suyo con el cantautor gaditano continúa viento en popa. Así se lo ha hecho saber a sus seguidores con un romántico posado, disfrutando juntos de un día de playa. "El primer mejor atardecer", escribe la influencer junto a esta imagen en la que vemos al gaditano sujetándole los pies en un gesto de lo más tierno.

Gloria Camila y Álvaro García llevan juntos desde principios de este mismo año. Su relación saltaba a los medios en febrero. "Me dicen que llevan juntos más de un mes", señalaba Leticia Requejo. Poco después, la revista 'Diez Minutos' publicaba las fotos que confirmaban su noviazgo, pues les veíamos besándose apasionadamente por las calles de Madrid.