Alberto Samperio 19 AGO 2025 - 18:41h.

La hija de Ortega Cano ha terminado con todos los rumores sobre su actual novio

Gloria Camila estaría desconfiando de su novio y acercándose a su ex: "Álvaro llevaría años buscando una relación con una famosa"

Compartir







Gloria Camila ha vuelto a estar en el centro de la diana después de que se ha hecho viral un rumor que sobrevuela sobre Álvaro García, su actual pareja. Muchos hablan de que su novio estaría con la hija de Ortega Cano por tener fama, por lo que se estaría aprovechando de ella.

Esa información llegaba el pasado lunes 18 de agosto a la redacción de 'Vamos a ver'. "Álvaro llevaría años buscando una relación con una famosa", comentaba una de las periodistas del programa. Además, también se hablaba de que Gloria habría tenido un acercamiento con David García, su exnovio.

Una de las que también hablaba sobre este rumor era Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos decía lo siguiente sobre Gloria Camila y su relación: "Que estén poniendo a tu novio en una situación complicada y que tú no salgas a defenderle con uñas y dientes es extraño".

Tras escuchar todo lo que se había hablado de su pareja, la hija del torero le ha defendido y ha lanzado un contundente mensaje a la hija de Terelu: "Que Alejandra venga a decirme lo que es convincente o no... Alejandra, no salir en una portada con mi novio y alardear de amor no significa que no sea convincente. Simplemente que a lo mejor no me expongo de esa manera".

Gloria Camila ha despejado todas las dudas y ha señalado que confía en su novio: "Estoy muy feliz con Álvaro, estoy muy bien... No tengo que dudar de nada". Por otra parte, la hija del diestro ha explicado que Álvaro García no se ha acercado a ella por fama porque él ya era conocido en el mundo de la música.

"No quiero decir nada para que no pueda afectar a Álvaro ni a su carrera, ni que me afecte a mí. Él era conocido, antes de estar conmigo se había hecho 80 conciertos", ha explicado Gloria Camila. La colaboradora de 'TardeAR' también ha confesado que su familia tampoco piensa que Álvaro está con ella por repercusión mediática.