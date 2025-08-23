Carlos Otero in, 23 AGO 2025 - 10:00h.

Según el programa 'Vamos a ver' la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano habría retomado vínculos con el profesor que fue su pareja durante cinco años

Gloria Camila está disfrutando de muchos regresos: ha vuelto a los platós de Telecinco, retorna a 'Supervivientes' como participante de la edición 'All Stars' y podría haber reiniciado su noviazgo con su expareja David García. Según dicen en ‘Vamos a ver’, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado habría retomado el contacto con él, desatando todo tipo de especulaciones sobre una posible reconciliación. Mientras se aclaran vamos a recordar la cronología de su historia común.

Año 2019, empieza el noviazgo

Una vez que Gloria Camila superó el duelo que le supuso su historia con Kiko Jiménez volvió al terreno de las relaciones con un perfil diametralmente opuesto a su ex. La hermana de José Fernando sorprendió con David: un profesor de inglés que no quería saber nada de la fama. Lo presentó a través de las redes de una manera muy romántica: "Y, de repente, llega alguien con tantas ganas de comerte a ti como de comerse el mundo contigo y te hace vivir".

Una relación estable y discreta del 2019 al 2023

Durante cuatro años la pareja mantuvo una relación tan sólida como privada. Él tenía sus redes privadas y ella tan solo compartía algunos momentos puntuales en sus redes sociales junto a él.

David, al que sus amigos y próximos llaman "Wolo", se integró estupendamente en la familia Ortega y juntos asistían a eventos públicos.

Diciembre de 2023: Gloria habla de boda y maternidad

A finales del cuarto año de noviazgo Gloria Camila dio la campanada hablando sin tapujos de sus deseos de casarse con David y, junto a él, formar una familia. En varios stories de sus redes sociales comentó a sus seguidores que quería una boda grande y clásica.

También aclaró que aquel no era el momento adecuado para pasar por el altar: prefería enfocarse en sus proyectos profesionales y familiares.

Verano 2024: Empiezan los problemas

En el verano del año pasado la pareja dejó de aparecer como tal en las redes sociales y las especulaciones sobre una posible crisis se dispararon. Algunos medios dieron por hecho la ruptura a pesar del silencio de los dos protagonistas.

Octubre de 2024: Gloria evita preguntas

Gloria Camila acudió en solitario a la presentación de un espectáculo en Madrid, algo que llamó la atención de los reporteros allí convocados. En su ronda de atención a los medios fue preguntada por David y ella se limitó a ofrecer respuestas evasivas: "Todo bien, todo correcto", dijo. Sus ambiguas declaraciones y su nerviosismo reforzaron las sospechas de que algo no funcionaba entre ellos

Octubre de 2024: La ruptura se confirma

La que fuera mensajera de la primera temporada de 'Volverte a Ver' anunció en el mes de octubre del año pasado el fin de su relación con David tras cinco años juntos. A través de un comunicado en sus perfiles oficiales declaró "Tras cinco años de mucho amor y momentos bonitos, David y yo hemos tomado caminos diferentes".

Gloria Camila aclaró que la ruptura fue de mutuo acuerdo y que no había terceras personas implicadas. Aunque ambos dejaron de seguirse en redes sociales, David mantuvo el ‘follow’ a las cuentas de fans de su ex. Sobre una posible reconciliación Gloria dijo: "No sabemos qué deparará el futuro", dejando, de alguna manera, la puerta abierta.

Febrero de 2025: Gloria se ilusiona con Álvaro García

A finales de febrero de 2025 supimos que Gloria estaba ilusionada con Álvaro García, un cantante gaditano gracias a que la revista ‘Diez Minutos’ publicó unas fotos de ellos besándose en Madrid. Gloria negó que aquello fuese un noviazgo formal y afirmó que ambos dos "solteros" que estaban "conociéndose".

Los problemas no tardaron en llegar cuando una ex de Álvaro, Raquel Santos, salió a la palestra diciendo que él mantuvo relaciones simultáneas con ella y Gloria desde otoño. En el mes de mayo la historia seguía adelante y ambos asistieron juntos a un estreno cinematográfico: David parecía ser un recuerdo del pasado.

Verano de 2025: Tensiones con Álvaro y posible vuelta con David

Con la llegada del verano la relación de Álvaro y Gloria Camila empezó a hacer aguas: según algunas voces el cantante podría estar apoyándose en Gloria para impulsar su carrera. Este mismo mes, desde ‘Vamos a ver’ se informó que Gloria habría retomado el contacto con David García, desatando especulaciones sobre una posible reconciliación.