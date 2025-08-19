Ana Carrillo 19 AGO 2025 - 15:46h.

Manuel Cortés le ha enviado un mensaje de apoyo a la hija de Ortega Cano ante su inminente aventura

Gloria Camila, concursante de 'Supervivientes All Stars': "La palabra abandono no existe en mi vocabulario"

Después de la confirmación de Jessica Bueno como concursante oficial de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' en '¡De viernes!', Frank Blanco y Verónica Dulanto han anunciado en 'TardeAR' que la segunda concursante confirmada es Gloria Camila Ortega, que regresa a los Cayos Cochinos ocho años después de su participación en 'Supervivientes 2017', edición en la que concursó junto a su por aquel entonces novio, Kiko Jiménez.

La colaboradora de televisión se ha mostrado muy ilusionada con la idea de regresar a Honduras y ha comentado que le cae muy bien Jessica Bueno. También ha revelado que cuenta con el apoyo de su novio, el cantante Álvaro García, y el de su familia: su padre, José Ortega Cano, se mostró un tanto preocupado al saber que viviría de nuevo una experiencia tan dura pero le dio su apoyo y sus hermanos, José Fernando y el pequeño José María - hijo de Ana María Aldón -, le han dicho que están convencidos de que va a ser muy divertido para ella y confían en su victoria.

Quien también le ha mostrado su apoyo público ha sido Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, que le ha escrito un mensaje de ánimo en Instagram: "Dale", junto a un corazón. Omar Sánchez, que la ha llamado cariñosamente "sis" - de sister [hermana] -, le ha pedido que vaya "a por todas". Nieves Bolós le ha dicho que lo va a hacer "genial" y Joshua Velázquez cree que la edición "promete" gracias al fichaje de Gloria Camila.

Jessica Bueno, que será su compañera, no le ha dejado un mensaje público, pero sí que le ha dado 'me gusta' a la publicación de Instagram en la que se anuncia que formará parte de la segunda edición del 'All Stars', que llegará muy pronto a Telecinco.