La cantante India Martínez ha sufrido un incidente en la carretera cuando se desplazaba de Marbella (Málaga) a Santa Fe (Granada). Afortunadamente, la cordobesa se encuentra bien y todo ha quedado en un susto, que ella misma ha contado en sus redes sociales.

Tal y como explica en una publicación en su cuenta de Instagram, iban “de Marbella a Santa Fe cuando adelantando a un camión algún objeto se desprende de este mismo y da en nuestra rueda”.

Entonces, prosigue, la rueda delantera “se vacía rápidamente salpicando trozos hacia todas partes”.

La rueda quedó destrozada

Al parar, comprueba que la rueda ha quedado totalmente destrozada. Según ha indicado en comentarios, su hermana, que conducía el coche, también se encuentra bien y ayudó a cambiar la rueda.

“Por suerte todo quedó en un susto y pudimos llegar al concierto”, ha celebrado, comentando que aunque este motivo le llevó a empezar un poco tarde, fue recibida “con el cariño incondicional de siempre”.

“Hicisteis que se me olvidaran todos los problemas y la noche se acabó convirtiendo en una fiesta”, ha escrito la cantante, que ha animado a celebrar la vida, “que es muy bonita”, y ha recordado su próxima cita el día 30 de agosto en San Fernando.