El youtuber y Aitana han disfrutado de unas vacaciones en Indonesia junto a sus amigos tras el cierre de gira de la cantante

Aitana publica por primera vez una foto con Plex y confirma su relación: el mensaje y la reacción del youtuber

Compartir







Después de varios meses de rumores, gestos cómplices y apariciones públicas, el youtuber Plex ha dado un paso más en su relación con Aitana, compartiendo por primera vez una fotografía juntos en las redes sociales tras confirmar su noviazgo.

La esperada imagen ha llegado en pleno viaje a Indonesia, destino que ambos han elegido para disfrutar y desconectar junto a los amigos del creador de contenido tras un verano lleno de compromisos profesionales y personales.

La instantánea, publicada en la noche de este pasado domingo 24 de agosto, forma parte de un carrusel que Plex ha subido a su perfil de Instagram, donde ha mostrado distintos momentos de la escapada: playas paradisíacas, excursiones y atardeceres de ensueño. Sin embargo, una de las capturas ha acaparado toda la atención: un selfie en el que aparece junto a Aitana, en actitud muy cariñosa, con la cantante abrazándole por detrás y ambos mirando a cámara de manera cómplice.

"Back to work", ha escrito el joven de 23 años, dejando claro que ya han regresado a España tras las vacaciones. La reacción de la artista no se ha hecho esperar: ha comentado la publicación con un emoticono de un rostro emocionado, un gesto breve y sencillo pero cargado de significado que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En cuestión de minutos, la fotografía se ha convertido en una de las más comentadas en redes, confirmando de manera definitiva lo que ya era un secreto a voces: la pareja atraviesa un momento personal muy feliz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La primera imagen en Indonesia llegó desde la familia de Plex

Curiosamente, no fue ni Aitana ni Plex quienes compartieron la primera foto del viaje en la que aparecían juntos. Ese mérito recayó en la hermana del creador digital, Ana, quien publicó una imagen grupal en la que se veía a la pareja junto a varios amigos, todos observando un espectacular anochecer en Indonesia.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La instantánea no tardó en hacerse viral, ya que mostraba a la cantante perfectamente integrada en el círculo cercano de su pareja.

Para Aitana, estas vacaciones llegan después de un verano histórico en su carrera. La artista cerró su exitosa gira 'Metamorfosis' con dos conciertos multitudinarios en el Estadio Metropolitano de Madrid, un hito que la consolidó como una de las voces más importantes de la música en español. Tras esa intensa etapa, la cantante decidió desconectar y disfrutar de unos días de descanso en el extranjero.

Plex, por su parte, es conocido precisamente por su afición a los viajes. El creador de contenido ha convertido su canal de YouTube en un escaparate de aventuras alrededor del mundo, acumulando millones de seguidores en plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los influencers más destacados y reconocidos en España.