26 AGO 2025

Anabel Pantoja comparte una ecografía y hace saltar las alarmas de sus seguidores sobre un segundo embarazo

Anabel Pantoja ha compartido un vídeo abandonando su casa al borde de las lágrimas, haciendo saltar todas las alarmas de sus seguidores, que han empezado con todo tipo de especulaciones. Lo único que ha quedado confirmado por parte de la influencer es que "empieza una nueva etapa" y que pronto se entenderá el motivo. La sobrina de Isabel Pantoja ha explicado que, aunque es un momento con "muchas emociones", está "feliz por todo lo que se viene".

Lo cierto es que la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha pillado completamente desprevenidos a sus más de dos millones de seguidores en Instagram con esta publicación, en la que la vemos casi entre lágrimas, mirando hacia atrás mientras abandona su hogar.

En las imágenes en cuestión, que han generado un gran revuelo entre sus incondicionales, Anabel Pantoja aparece en la parcela de su casa de Canarias, muy emocionada, con una mochila, una botella de agua fría y un refresco, encaminándose hacia la puerta principal mientras balbucea algo que no podemos escuchar porque ha tapado el audio original con una canción.

A la vez que esto sucede, unas letras empiezan a aparecer en el clip: "Empezamos una nueva etapa. Pronto entenderéis". Además, de portada del reels, Anabel Pantoja ha puesto una foto de su hija Alma jugando en esta misma zona de la casa: el patio exterior con piscina donde tanto tiempo ha pasado este verano.

"Muchas emociones, pero feliz por lo que se viene", escribe de título la que fuera concursante de 'Supervivientes', que ha puesto también varios emoticonos que han dado varias pistas a sus seguidores: un avión, unas manos en forma de rezo, otras en forma de corazón, un corazón con venda y un brazo haciendo fuerza.

Aunque no hay nada confirmado, todo apunta a que Anabel Pantoja empezaría a pasar largas temporadas en Madrid. Y es que uno de sus amigos, que tiene en su biografía de Instagram que reside en la capital, le ha comentado que está "feliz de tenerla cerca". Además, tras este post, los stories más recientes de la influncer la ubican también en Madrid, donde está recorriendo algunas boutiques y fantaseando con algún día tener un "Louis Vuitton chiquitito".