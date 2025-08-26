Silvia Herreros 26 AGO 2025 - 11:33h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se rompe hablando del cáncer de pulmón que han diagnosticado a su padre

La mujer de Víctor Janeiro acude preocupada al hospital para hacerse una resonancia de pecho

Beatriz Trapote se rompe al hablar de la enfermedad de su padre, Eugenio Trapote. En casa de la exconcursante de 'Supervivientes' y del ganador de la primera edición de 'Pesadilla en el Paraíso' no están en su mejor momento. Entre lágrimas, la mujer de Víctor Janeiro comparte el diagnóstico de su progenitor, de 72 años.

La periodista lleva callando y llevando esta situación en la más estricta intimidad desde el pasado mes de marzo. Sin embargo, opina que su responsabilidad como creadora de contenido también es mostrar la 'cara B' de la vida del influencer y que, como le ocurre al resto de los mortales, en la suya tampoco es todo "de color de rosa".

Fue tras una terrible racha de hospitalizaciones. Primero ella, después su madre y posteriormente su padre, que ingresaba en la UCI de un hospital de Jerez por una aparente neumonía. El padre de Bea pasó un tiempo en el hospital, "pero esa neumonía no curaba". Después de muchas pruebas, lo que había de trasfondo era un tumor en el pulmón", relata a sus seguidores con lágrimas en los ojos.

"Cuando te dicen la palabra tumor… puede ser bueno, puede ser malo. Hay que analizarlo, biopsiarlo", cuenta segundos antes de romperse y explicar que las pruebas determinaron que se trataba de un "cáncer de pulmón". "Y cuesta mucho digerirlo, porque es una palabra que cada vez escuchamos más en la sociedad, pero que cuando te toca de cerca, se convierte en un mazazo", explica.

"Es grande, no se puede operar. Había que darle inmunoterapia y quimioterapia", continúa. Tras poner en contexto a sus seguidores, la empresaria explica que su padre acaba de empezar su segundo ciclo de quimio.

Como consecuencia de esta segunda fase de su tratamiento, el abuelo de Víctor, Oliver y Brenda Janeiro ha tenido una "bajada de defensas brutal" por la que ha terminado siendo ingresado y hospitalizado.

"Está muy bajito de defensas, le han hecho dos transfusiones de sangre", cuenta sin poder evitar romperse. Pese a ello, los Trapote se mantienen muy optimistas y "positivos" y confían en que "todo va a salir bien".

"Han sido meses muy duros, uno intenta estar ahí y dar la cara", cuenta mientras explica que en este tiempo ha tratado de mostrar normalidad a través de las redes: "Para que veáis que la vida de los famosos y la vida de la gente que están en redes no es tan bonita, ni tan fantástica ni tan maravillosa como siempre pensáis. Somos humanos y padecemos lo mismo que el que está viéndonos a través de la pantalla".